YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir'de meyve bahçesinde çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü

Balıkesir'de meyve bahçesinde çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü

09.08.2022 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de meyve bahçesinde çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir meyve bahçesinde çıkan yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Altınkum Mahallesi 2118. Sokak'ta bulunan bir meyve bahçesinde, bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Bahçeden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Yangın bölgesinde çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Arazinin engebeli ve çalılarla kaplı olmasından dolayı orman işletme şefliğinden arazöz takviyesi istendi. Bahçenin yazlık evlere yakın olmasından dolayı ekipler, alevlerin çevreye sıçramaması için yoğun çaba gösterdi.

Ekipler, arazözlerle yangının çevresini kontrol altına aldı. Yangın, 3 saatlik çalışmanın sonucunda yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında çok sayıda erik ve incir ağacı zarar gördü.

Balıkesir'de meyve bahçesinde çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü

Balıkesir'de meyve bahçesinde çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü

Balıkesir'de meyve bahçesinde çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü

Balıkesir'de meyve bahçesinde çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü

Balıkesir'de meyve bahçesinde çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü

Balıkesir'de meyve bahçesinde çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü

Balıkesir'de meyve bahçesinde çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü

Balıkesir'de meyve bahçesinde çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü

Balıkesir'de meyve bahçesinde çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü

Balıkesir'de meyve bahçesinde çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü

Balıkesir'de meyve bahçesinde çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü

Balıkesir'de meyve bahçesinde çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
yangın Balıkesir arazöz

Balıkesir Namaz Vakitleri 10 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:32
Sabah
06:09
Öğle
13:19
İkindi
17:09
Akşam
20:19
Yatsı
21:49

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler10 Ağustos Çarşamba

Caner Eczanesi
Altieylul
İnan Eczanesi
Altieylul
Özgür Eczanesi
Karesi
Şeker Eczanesi
Karesi
Ayvalık Eczanesi
Ayvalik
Annem Eczanesi
Bandirma
Çırpanlı Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Uçakta öldü! Ailesi cesedini yarı yolda bırakıp...

Uçakta öldü! Ailesi cesedini yarı yolda bırakıp...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Yarı çıplak yemek yedi! “Normalleştirmeliyiz” dedi ama...

Yarı çıplak yemek yedi! “Normalleştirmeliyiz” dedi ama...

Aseksüel olarak tanımladı! “Başka bir kişiye ilgi duymak...”

Aseksüel olarak tanımladı! “Başka bir kişiye ilgi duymak...”

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.