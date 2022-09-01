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Banaz'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlandı

01.09.2022 01:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Banaz'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlandı

Uşak'ın Banaz ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Banaz Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen programda, mehter takımı çeşitli marşlar seslendirerek mahalleleri gezdi.

Banaz Kültürpark alanında devam eden program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinlikte sanatçı Ziynet Sali sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konsere, Uşak Valisi Turan Ergün, Banaz Kaymakamı Musa Aydemir, Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş ve Mehmet Altay, Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Konserde konuşan Vali Ergün, vatanın her bir bölümünün kolay kazanılmadığını belirterek, Atatürk ve silah arkadaşlarına rahmet diledi.

Etkinlik kapsamında Banazlı ebru sanatçısı Orhan Erdoğan da gün boyu eserlerini sergiledi.

Banaz'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlandı

Banaz'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlandı

Banaz'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlandı

Banaz'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlandı

Banaz'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlandı

Banaz'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlandı

Banaz'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlandı

Banaz'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlandı

Banaz'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlandı

Banaz'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlandı

Banaz'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlandı

Banaz'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlandı

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