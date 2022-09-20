YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Bandırma Balık Hali'nde palamut bolluğu yaşanıyor

Bandırma Balık Hali'nde palamut bolluğu yaşanıyor

20.09.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bandırma Balık Hali'nde palamut bolluğu yaşanıyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki balık haline bu sabah Marmara Denizi'nden 11 bin çift palamut getirildi.

Marmara'da son günlerde yaşanan palamut bolluğu, Balıkesir Tarım Ürünleri AŞ Bandırma Su Ürünleri Hali'ndeki mezatlara da yansıdı.

Ağırlığı birer kilogramın üzerindeki palamutların çifti 80-85 liradan alıcı buldu.

Teknelerden birindeki 2 bin 500 çift palamut, çevredekilerin de ilgiyle izlediği tahliye işlemiyle, şehir içine ve şehir dışına buzlanarak sevk edildi.

Balık teknesi sahiplerinden Zihni Ertürk, AA muhabirine, avdan 5 bin palamutla döndüklerini söyledi.

Ertürk, "Bandırma bugün ucuz palamut yesin, bol bol palamut yesin. Her biri bir kiloluk taze balıklar. Herkese rastgele." dedi.

Hal esnafından Emin Gürer de bol protein kaynağı palamutları tüketicilerle buluşturacaklarını anlattı.

Esnaf Barış Yıldız, tezgahların balıkla dolduğuna dikkati çekerek, "Kiloluk palamutları tanesi 50 liradan satıyoruz. Daha küçük palamutları ise 25 lira, 35 lira, 4 tane 100 lira, 3 tane 100 lira şeklinde satıyoruz." diye konuştu.

Bandırma Su Ürünleri Hali İdari Amiri Özcan Ateş ise ilçeye Marmara'dan avlanan 11 bin çift palamudun yanı sıra Karadeniz'den 3 bin 500 çift palamut getirildiğini bildirdi.

Bandırma Balık Hali'nde palamut bolluğu yaşanıyor

Bandırma Balık Hali'nde palamut bolluğu yaşanıyor

Bandırma Balık Hali'nde palamut bolluğu yaşanıyor

Bandırma Balık Hali'nde palamut bolluğu yaşanıyor

Bandırma Balık Hali'nde palamut bolluğu yaşanıyor

Bandırma Balık Hali'nde palamut bolluğu yaşanıyor

Bandırma Balık Hali'nde palamut bolluğu yaşanıyor

Bandırma Balık Hali'nde palamut bolluğu yaşanıyor

Bandırma Balık Hali'nde palamut bolluğu yaşanıyor

Bandırma Balık Hali'nde palamut bolluğu yaşanıyor

Bandırma Balık Hali'nde palamut bolluğu yaşanıyor

Bandırma Balık Hali'nde palamut bolluğu yaşanıyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
balık palamut Balıkesir Bandırma

Balıkesir Namaz Vakitleri 20 Eylül Salı

İmsak
05:23
Sabah
06:47
Öğle
13:07
İkindi
16:34
Akşam
19:17
Yatsı
20:36

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler20 Eylül Salı

Akdeniz Eczanesi
Altieylul
Palabıyık Eczanesi
Altieylul
Doruk Eczanesi
Karesi
Karahan Eczanesi
Karesi
Aras Eczanesi
Ayvalik
Defne Eczanesi
Bandirma
Dilek Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kraliçe’nin tabutu başında ortalık karıştı

Kraliçe’nin tabutu başında ortalık karıştı

Yeni Kral’a protesto! “Biz evimizi ısıtamıyoruz...”

Yeni Kral’a protesto! “Biz evimizi ısıtamıyoruz...”

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Kraliyeti sarsan olay iddia! 'Yasak aşk sonucu doğdum'

Kraliyeti sarsan olay iddia! 'Yasak aşk sonucu doğdum'

Arkadaşlarının intikamını aldı! Maymun insana karşı

Arkadaşlarının intikamını aldı! Maymun insana karşı

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.