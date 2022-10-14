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Bandırma Körfezi'nde palamut bolluğu devam ediyor

14.10.2022 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bandırma Körfezi'nde palamut bolluğu devam ediyor

BALIKESİR (AA) - Denizlerde av sezonunun başlamasının ardından palamut bolluğu sürüyor.

Bandırma'da tekne sahibi Akın Toplu, gazetecilere, yüklü miktarda balık yakaladıklarını söyledi.

Toplu, 2 bin 200 kasa palamut avladıklarını, bunun da kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Balık hali esnafından Barış Yıldız da 10 gündür fiyatların yükseldiğini dile getirerek, "Palamutlara şu anda çok talep olduğu için fiyatları epey yükseldi. Balığın adeti 60-70 lira oldu." ifadelerini kullandı.

Bandırma Körfezi'nde palamut bolluğu devam ediyor

Bandırma Körfezi'nde palamut bolluğu devam ediyor

Bandırma Körfezi'nde palamut bolluğu devam ediyor

Bandırma Körfezi'nde palamut bolluğu devam ediyor

Bandırma Körfezi'nde palamut bolluğu devam ediyor

Bandırma Körfezi'nde palamut bolluğu devam ediyor

Bandırma Körfezi'nde palamut bolluğu devam ediyor

Bandırma Körfezi'nde palamut bolluğu devam ediyor

Bandırma Körfezi'nde palamut bolluğu devam ediyor

Bandırma Körfezi'nde palamut bolluğu devam ediyor

Bandırma Körfezi'nde palamut bolluğu devam ediyor

Bandırma Körfezi'nde palamut bolluğu devam ediyor

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palamut Balıkesir Bandırma

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