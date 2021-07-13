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Barbaros Hayreddin Paşa kimdir? Barbaros Hayreddin Paşa ne zaman yaşadı, nasıl öldü?

13.07.2021 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barbaros Hayreddin Paşa hayatının ele alındığı TRT 1 ekranlarında başlayacak olan yeni dönem dizisi 'Barbaroslar'ın ardından Akdeniz'i Türk gölü haline çeviren Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatı araştırılmaya başlandı. Peki Barbaros Hayreddin Paşa kimdir? Barbaros Hayreddin Paşa ne zaman yaşadı, nasıl öldü? Detaylar haberimizde...

TRT'den bir iddialı dönem dizisi daha geliyor. Yaptığı dönem dizisi ve karakterleri ile izleyicinin dikkatini çeken TRT'nin yeni dizisi 'Barbaroslar' oldu. Akdeniz'de gösterdiği mücadele ile tarihe adını yazdıran Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatının ele alındığı dizinin ilk tanıtımının yayınlanmasının ardından Hızır Reis'in hayatı araştırılmaya başlandı. Peki Barbaros Hayreddin Paşa kimdir? Barbaros Hayreddin Paşa ne zaman yaşadı, nasıl öldü?

Barbaros Hayreddin Paşa kimdir?

TRT'nin yeni dizisi 'Barbaros'un tanıtımının ardından dizide anlatılan hikayenin gerçek sahibi Barbaros Hayreddin Paşa2nın hayatı araştırma konusu edildi.
Kısa süre sonra izleyici ile buluşacak olan dizide Barbaros Hayreddin Paşa'ya Engin Altan Düzyatan hayat verecek.

Barbaros Hayreddin Paşa kimdir?

Barbaros Hayreddin Paşa kimdir?
Barbaros Hayreddin Paşa olarak tanınan asıl adıyla Hızır Reis 1478 Midilli'de dünyaya geldi. Vardari Yakup Ağa ile ada halkından Rum Katerina'nın dört oğlundan birisidir.
Osmanlı Devleti tarihinin ünlü denizcilerinden, kaptan-ı derya olarak Osmanlı İmparatorluğunun ilk kaptan paşası ve Kaptan-ı deryası. Akdeniz’de Osmanlı egemenliğini pekiştirdi, öyle ki bu deniz bazı tarihçilerce bir "Türk Gölü" olarak anıldı. Osmanlı'nın deniz politikasına ve Tersane-i Amire'ye nizam verdi.
Hayreddin Paşa'nın asıl adı Hızır Reis'ti. Ona, "dinin hayırlısı" anlamına gelen Hayreddin adını, Osmanlı Devletine yaptığı hizmetinden dolayı Padişah Yavuz Sultan Selim verdi.
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