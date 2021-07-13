Barbaros Hayreddin Paşa kimdir? Barbaros Hayreddin Paşa ne zaman yaşadı, nasıl öldü?

TRT'den bir iddialı dönem dizisi daha geliyor. Yaptığı dönem dizisi ve karakterleri ile izleyicinin dikkatini çeken TRT'nin yeni dizisi 'Barbaroslar' oldu. Akdeniz'de gösterdiği mücadele ile tarihe adını yazdıran Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatının ele alındığı dizinin ilk tanıtımının yayınlanmasının ardından Hızır Reis'in hayatı araştırılmaya başlandı. Peki Barbaros Hayreddin Paşa kimdir? Barbaros Hayreddin Paşa ne zaman yaşadı, nasıl öldü?

Barbaros Hayreddin Paşa kimdir?

TRT'nin yeni dizisi 'Barbaros'un tanıtımının ardından dizide anlatılan hikayenin gerçek sahibi Barbaros Hayreddin Paşa2nın hayatı araştırma konusu edildi.

Kısa süre sonra izleyici ile buluşacak olan dizide Barbaros Hayreddin Paşa'ya Engin Altan Düzyatan hayat verecek.

Barbaros Hayreddin Paşa kimdir? Barbaros Hayreddin Paşa olarak tanınan asıl adıyla Hızır Reis 1478 Midilli'de dünyaya geldi. Vardari Yakup Ağa ile ada halkından Rum Katerina'nın dört oğlundan birisidir.

Osmanlı Devleti tarihinin ünlü denizcilerinden, kaptan-ı derya olarak Osmanlı İmparatorluğunun ilk kaptan paşası ve Kaptan-ı deryası. Akdeniz’de Osmanlı egemenliğini pekiştirdi, öyle ki bu deniz bazı tarihçilerce bir "Türk Gölü" olarak anıldı. Osmanlı'nın deniz politikasına ve Tersane-i Amire'ye nizam verdi.