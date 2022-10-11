YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bartın
  4. Bartın'da ırmak yatağı taşkın riskine karşı genişletiliyor

Bartın'da ırmak yatağı taşkın riskine karşı genişletiliyor

11.10.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da ırmak yatağı taşkın riskine karşı genişletiliyor

Yağışlarda suyun denize daha kolay deşarj edilmesi ve taşkın riskinin önlenmesi amacıyla, kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nda genişletme çalışması başlatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğüne ait iş makineleriyle çalışmalar, Gecen Mahallesi terminal mevkisinde yürütülüyor.

Irmak yatağının daraldığı yaklaşık 1 kilometrelik noktada yürütülen genişletme ve taş tahkimat çalışmalarının 2 ay sürmesi bekleniyor.

Bartın'da 27 Haziran'da etkili olan sağanak sonrası, kent merkezinden geçen Bartın Irmağı'nın farklı noktalarında taşkınlar meydana gelmiş, sel nedeniyle birçok iş yeri ile bazı binaların bodrum katları sular altında kalmıştı.

Bartın'da ırmak yatağı taşkın riskine karşı genişletiliyor

Bartın'da ırmak yatağı taşkın riskine karşı genişletiliyor

Bartın'da ırmak yatağı taşkın riskine karşı genişletiliyor

Bartın'da ırmak yatağı taşkın riskine karşı genişletiliyor

Bartın'da ırmak yatağı taşkın riskine karşı genişletiliyor

Bartın'da ırmak yatağı taşkın riskine karşı genişletiliyor

Bartın'da ırmak yatağı taşkın riskine karşı genişletiliyor

Bartın'da ırmak yatağı taşkın riskine karşı genişletiliyor

Bartın'da ırmak yatağı taşkın riskine karşı genişletiliyor

Bartın'da ırmak yatağı taşkın riskine karşı genişletiliyor

Bartın'da ırmak yatağı taşkın riskine karşı genişletiliyor

Bartın'da ırmak yatağı taşkın riskine karşı genişletiliyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
sel DSİ bartın irmağı iş makinesi taşkın

Bartın Namaz Vakitleri 11 Ekim Salı

İmsak
05:26
Sabah
06:51
Öğle
12:43
İkindi
15:50
Akşam
18:24
Yatsı
19:44
Bartın ECZANELER
Bartın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Sevgilisini korkunç bir şekilde katletti! Cansız bedeniyle...

Sevgilisini korkunç bir şekilde katletti! Cansız bedeniyle...

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

12 çocuğu istismar eden doktor 18 ayrı müebbet yedi!

12 çocuğu istismar eden doktor 18 ayrı müebbet yedi!

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.