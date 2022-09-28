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Bartın'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

28.09.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bartın'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada akrabalardan 2 kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

İddiaya göre, Akbaba köyü Çıtaoğlu Mahallesi'nde Aydın Ergün (62) ile komşuları Musa (43), ağabeyi Mustafa (52) ve eşi Fatma Akçora (55) arasında sahiplenmek istedikleri orman arazisinde temizlik yapıldığı gerekçesiyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ergün, evinden aldığı tabancayla temizlik yapan komşularına ateş açtı.

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Fatma Akçora'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Musa ve Mustafa Akçora ise ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Musa Akçora, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, teslim olmamak için kendisini eve kilitleyen Ergün'ü daha sonra gözaltına aldı.

Bartın'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bartın'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bartın'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bartın'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bartın'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bartın'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bartın'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bartın'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bartın'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bartın'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bartın'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bartın'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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cinayet Bartın arazi silahlı kavga tabanca

Bartın Namaz Vakitleri 28 Eylül Çarşamba

İmsak
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Sabah
06:37
Öğle
12:47
İkindi
16:06
Akşam
18:46
Yatsı
20:06
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