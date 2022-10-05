Bartın'da olumsuz hava şartları balık fiyatlarını yükseltti

Bartın'ın Amasra ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle az miktarda balık avlanması tezgahlardaki fiyatları artırdı.

Karadeniz'e açılan balıkçılar, soğuk hava, yağış ve rüzgar sebebiyle Amasra Limanı'na az miktarda palamut avlayarak döndü.

Tezgahlarda istenilen miktarda balık bulunmaması da fiyatları arttırdı.

Geçen günlerde tezgahlarda tanesi 20-25 liraya satılan iri palamudun fiyatı 50 liraya kadar yükseldi.

Boyuna göre 30-50 lira arasında satılan palamudun tezgahlarda az miktarda bulunduğu görüldü.

- "Balığın az çıkması fiyatların yükselmesine neden oldu"

Amasra Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Tayfun Orhan, AA muhabirine, yaklaşık bir aydır balıkçıların yüzünün palamutla güldüğünü söyledi.

Palamut fiyatlarının uzun süredir düşük seyretmesine karşın 2 gündür etkili olan sağanak ve rüzgar nedeniyle teknelerin boş döndüğünü aktaran Orhan, "Balığın az çıkması fiyatların yükselmesine neden oldu. Havanın rüzgarlı olması ve soğuması nedeniyle balıkçılar bekledikleri avı yapamıyor. Ancak bu durum geçici çünkü denizde balık var. Birkaç gün içinde havaların düzelmesiyle aynı bolluğu tekrar yaşarız." diye konuştu.

Balıkçı Reha Kavcı da son yılların en yoğun palamut bolluğunun yaşanmasına karşın 2 gündür balık avında azalma söz konusu olduğunu dile getirdi.

Kavcı, denizde balık bulunduğunu belirterek, "Önümüzdeki 3-4 gün hava bozuk gösteriyor ama ondan sonra inşallah bolluk devam edecek. 3-4 gün önce 7 tanesini 100 liraya sattığımız balığın tanesi bugün 30 lira. En büyük boy da 40-50 liraya satılıyor ama yeniden fiyatlar düşecek ve bolluk olacaktır." ifadelerini kullandı.