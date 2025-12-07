Başakşehir beraberliği sonrası usta isimlerden Fenerbahçe'ye eleştiri: Şampiyonluk havası yok!

"ŞAMPİYONLUK HAVASI YOK, TRANSFER ŞART" (ERMAN TOROĞLU)

"Fenerbahçe'de şampiyonluğa oynayan bir hava göremiyorsunuz. Rakibi ısıramıyorlar, baskı yapamıyorlar, öylesine oynuyorlar. Maçta güzel bir şeyler bulmak ve yazmak için uğraşıyorsunuz ama bulamıyorsunuz. Sahada oynanan futbola orantılı zorla yazılmış bir yazı oluyor. Ama bu yazıyı yazana değil yazdırana bakmak lazım. Bu maçtan sonra Fenerbahçe için şunu söylemek gerekir: Eğer şampiyonluk yarışında kalacaklarsa en az iki veya üç kaliteli oyuncu almaları gerekir. 1 tanesi de çok çok iyi santrfor olmak şartıyla."