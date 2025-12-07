Başakşehir beraberliği sonrası usta isimlerden Fenerbahçe'ye eleştiri: Şampiyonluk havası yok!

Süper Lig'de heyecan 15. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın dikkat çeken maçında Başakşehir sahasında Fenerbahçe'yi konuk ederken mücadele ev sahibi ekibin son dakikalarda bulduğu golle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Bu sonuçla puanlar paylaşılırken Sarı-Lacivertliler lider Galatasaray'ın kazandığı haftada yaşadığı bu kayıp sonrası zirvenin 3 puan gerisine düştü.
Karşılaşmanın ardından spor yazarları da mücadeleye dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
"Bu bezginlik, bir gün öncesindeki "kayıp puan" beklentilerinin, "hakem kararı"ndan dönmesi olarak yorumlayanlar olabilir. Bu tip maçların çokluğu için de bizim de zaman zaman "Niye futbol yazıyoruz ki" dediğimiz de oluyor. Geriden gelerek kazandığı iki maç sonrasında Tedesco'nun, son iki maçta ortaya fark koyamadan takımını oynatması da kabul edilemez. Maç sonlarındaki güzel cümleler, bir teknik adamı "başarılı" yapmıyor maalesef. Ekip olarak çuvalladılar." (Fotomaç)
"Fenerbahçe'de şampiyonluğa oynayan bir hava göremiyorsunuz. Rakibi ısıramıyorlar, baskı yapamıyorlar, öylesine oynuyorlar. Maçta güzel bir şeyler bulmak ve yazmak için uğraşıyorsunuz ama bulamıyorsunuz. Sahada oynanan futbola orantılı zorla yazılmış bir yazı oluyor. Ama bu yazıyı yazana değil yazdırana bakmak lazım. Bu maçtan sonra Fenerbahçe için şunu söylemek gerekir: Eğer şampiyonluk yarışında kalacaklarsa en az iki veya üç kaliteli oyuncu almaları gerekir. 1 tanesi de çok çok iyi santrfor olmak şartıyla."
"Fenerbahçe, ‘Ben bu maçı kazanırım’ derken, Ederson ve savunmanın hatasıyla Bertuğ beraberliği sağladı. Tedesco’nun değişiklikleri hiçbir işe yaramadı. Mesela Talisca kötü bile olsa skoru her an değiştirecek bir isim, bence çıkmamalıydı." (Sözcü)
"Fenerbahçe'yi Tedesco'nun geldiği ilk günlere benzettim. Panik ve kopuk bir takım. Kerem'in de strese girdiği çok açık. Öte yandan ayakta durmakta zorlanılan bu zemini de şampiyonluk yaşamış bir takıma yakıştıramadım. Tedesco, ilk golü yemeyen, atınca da farkı açabilecek takım görüntüsünü bir an önce izletmeli, derbiden sonra takımın seviyesini çok beğenip 'hayal bile edemezdim' demişti... (Akşam)
"Tedesco'nun efendiliği, sadece oyunla ilgilenmesi ve sahadaki duruşuyla Fenerbahçe'ye yakıştığını belirtmiştim. Ancak ne yazık ki ciddi teknik hatalarda ısrar ediyor. Sezon başından beri yeri geldikçe vurguladığım gibi fizik güçleri yetersiz, devamlılıkları olmayan, defansif yönleri zayıf futbolcular yetenekli de olsalar günümüz futbolunda birlikte oynamaları eşyanın tabiatına aykırıdır. Böyle birçok uygulamanın işe yaramadığını gördüğü halde Tedesco ısrar ediyor." (Sabah)
