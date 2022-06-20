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Başkale'de trafo merkezinde yangın çıktı

20.06.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkale'de trafo merkezinde yangın çıktı

Van'ın Başkale ilçesindeki trafo merkezinde çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'ye (TEİAŞ) ait trafo merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye Başkale, Van Büyükşehir Belediyesi, Tuşba ve Gürpınar itfaiye grup amirliklerinden ekipler sevk edildi.​​​​​​​

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Başkale'de trafo merkezinde yangın çıktı

Başkale'de trafo merkezinde yangın çıktı

Başkale'de trafo merkezinde yangın çıktı

Başkale'de trafo merkezinde yangın çıktı

Başkale'de trafo merkezinde yangın çıktı

Başkale'de trafo merkezinde yangın çıktı

Başkale'de trafo merkezinde yangın çıktı

Başkale'de trafo merkezinde yangın çıktı

Başkale'de trafo merkezinde yangın çıktı

Başkale'de trafo merkezinde yangın çıktı

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