Van'ın Başkale ilçesindeki trafo merkezinde çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
Türkiye Elektrik İletim AŞ'ye (TEİAŞ) ait trafo merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye Başkale, Van Büyükşehir Belediyesi, Tuşba ve Gürpınar itfaiye grup amirliklerinden ekipler sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
Başkale'de trafo merkezinde yangın çıktı
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