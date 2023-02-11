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Başkan Ahmet Nur Çebi'nin sözleri büyük tepki çekti! Beşiktaş taraftarı adına özür diledi

11.02.2023 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrası yaralar sarılmaya devam ederken, spor camiaları da tek yürek olmuş durumda. Öte yandan Hatayspor ve Gaziantep FK'nın ligden çekilmesi sonrası konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Süper Lig'in durumuyla ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. İşte detaylar...

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremde birçok kentimizde can kayıpları yaşanırken, depremden en çok etkilenen illerin başında Hatay ve Gaziantep geliyordu.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Yaşanan büyük yıkım sonrası arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ederken, spor kulüpleri de gerçekleştirilen çalışmalara destekleri son sürat devam ediyor.

TEPKİ ÇEKTİ!

TEPKİ ÇEKTİ!

Hatayspor ve Gaziantep FK yaşanan kayıpları sonrası ligden çekilme kararı alırken, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Lig Radyo'ya verdiği röportajda Süper Lig'in durumuyla ilgili kullandığı ifadeler büyük tepki çekti.

Galatasaray'ın sezon başında yaptığı açıklamayı hatırlatan Ahmet Nur Çebi şunu söyledi:

"GEÇMİŞTEKİ MAÇLAR SAYILMAMALI"

"GEÇMİŞTEKİ MAÇLAR SAYILMAMALI"

Gaziantep FK ve Hatay'ın ligden çekilmesiyle yaşanacak senaryoyu anlatan Çebi sözlerine şöyle devam etti:

BEŞİKTAŞ TARAFTARLARI ÖZÜR DİLEDİ!

BEŞİKTAŞ TARAFTARLARI ÖZÜR DİLEDİ!

Başkan Çebi'nin yaptığı bu açıklama sosyal medyada büyük tepki çekti. Bazı Beşiktaşlı taraftarların, yorumlarda ezeli rakip taraftarlarından özür dilediği görüldü.

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