Başkentte çocuklar "Teknolojik Tayfa" ile hem eğlendi hem öğrendi

TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi filmlerinden Rafadan Tayfa karakterlerinin yeni gösterisi Teknolojik Tayfa, başkentte çocuklarla buluştu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde, çocukları milli ve özgün teknolojiye teşvik etmek için hazırlanan Teknolojik Tayfa'nın Başkent Millet Bahçesi'ndeki gösterisine çocuklar yoğun ilgi gösterdi.
Çocuklar, Rafadan Tayfa çizgi filminde yer alan Sevim, Hale, Akın, Kamil ve Hayri karakterlerinin maskotlarının gösterisini izlerken hem eğlendi hem de öğrendi.
Çocukların algı düzeyine göre tasarlanan gösteride, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu kapsamında otonom araçlar, astronomi, uzay, yapay zeka, robotik kodlama gibi başlıklarda yerli ve milli üretimin önemi vurgulanıyor.
Rafadan Tayfa'nın yapımcısı ve yönetmeni İsmail Fidan, AA muhabirine, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde Teknolojik Tayfa gösterisini Türkiye'nin birçok şehrinde sunduklarını söyleyerek, "Bugün 22'nci durağımız Ankara ve şu ana kadar yaklaşık 80 seansla Türkiye'deki arkadaşlarımızla buluştuk." dedi.
Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında, çocuklara yeni teknolojileri ve bunları üretmenin önemini anlatmaya çalıştıklarını kaydeden Fidan, bunu Rafadan Tayfa karakterlerinin eğlenceli maceraları eşliğinde yaptıklarını belirtti.
- Çocukların algı düzeyine göre tasarlanan gösteride, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu kapsamında otonom araçlar, astronomi, uzay, yapay zeka, robotik kodlama gibi başlıklarda yerli ve milli üretimin önemi vurgulanıyor
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