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Başkentte sağanak etkili oldu

22.06.2021 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkentte sağanak etkili oldu

Başkentte öğle saatlerinden sonra başlayan kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte öğleden sonra bastıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluşmasına, bazı yolların su altında kalmasına neden oldu.

Sağanağa yakalananlar alışveriş merkezleri ile metro girişlerinde yağışın geçmesini bekledi.

Su basan caddelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, zaman zaman trafikte aksamalar yaşandı.

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Başkentte sağanak etkili oldu

Başkentte sağanak etkili oldu

Başkentte sağanak etkili oldu

Başkentte sağanak etkili oldu

Başkentte sağanak etkili oldu

Başkentte sağanak etkili oldu

Başkentte sağanak etkili oldu

Başkentte sağanak etkili oldu

Başkentte sağanak etkili oldu

Başkentte sağanak etkili oldu
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