Başkentteki özel halk otobüsü ve minibüs şoförleri zam istedi

Başkentte hizmet veren bazı özel halk otobüsü ve minibüs şoförleri, artan maliyetlerden dolayı toplu ulaşım ücretlerine zam yapılmasını talep etti.

Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği Genel Başkanı Kurtuluş Kara, Ankara Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Ercan Soydaş, Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Murat Yılmazer ile Ankara'nın merkez ve çevre ilçelerinde hizmet veren bir grup özel halk otobüsü ve minibüs şoförü, Başkent İlçeler Terminali önünde basın açıklaması yaptı.

Kara, burada yaptığı konuşmada, hem personel giderlerinin hem de sigorta, akaryakıt, lastik gibi ürünlerin ücretlerinin artışından dolayı araç çalıştıramaz duruma geldiklerini iddia etti.

Bir yolcunun ücretinin 6,50 lira olduğunu belirten Kara, "Ankara'nın en güzel hatlarında 1000 yolcu taşıyoruz, mazot parasını kurtarmıyor. Pandemi öncesi 700 yolcu taşıyorduk, iyi kötü kendini götürüyordu." dedi.

Kara, bu duruma dayanabilecek güçleri kalmadığını söyleyerek, "Buradan Sayın Mansur Başkanıma, Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerine, grup başkanvekillerimize sesleniyorum, en kısa zamanda Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) toplanmasını, acilen zam verilmesini istiyoruz." dedi.

EGO'nun açıklamasında, maliyetlerdeki artış yansıtıldığı takdirde, tam bilet ücretinin yaklaşık 18 lira olacağının aktarıldığına işaret eden Kara, "Biz 18 lira istemiyoruz, 13 veya 12 lira olmasını istiyoruz." diye konuştu.

- "Emeğimizin karşılığını istiyoruz"

Ankara Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Ercan Soydaş ise mecburen zam talep etmek durumunda kaldıklarını dile getirerek, "Bu sektörden geçimini sağlayan esnafı düşünmek lazım. Kamuoyunun, bu zam talebimize tepki göstereceğini biliyoruz. Onlardan anlayışlı olmalarını ve empati yapmalarını bekliyoruz. Ulaşım, bunca insanın geçim kaynağı, biz bu işten geçimimizi sağlıyoruz. Nasıl memur, işçi, çalışan enflasyon oranına göre zam talep ediyorsa biz de emeğimizin karşılığını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Murat Yılmazer da maliyetlerdeki artışa dikkati çekerek, huzur ve refah içinde yaşayabilmeleri için zam yapılması gerektiğini savundu.

Daha sonra konuşan bazı otobüs ve minibüs esnafı da araçlarının giderlerini karşılamakta zorlandıklarını söyledi.