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  4. Basketbol: 22. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası

Basketbol: 22. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası

15.09.2022 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOFAŞ: 79 - Galatasaray Nef: 84

Bursa'da 22. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın ikinci karşılaşmasında Galatasaray Nef, TOFAŞ'ı 84-79 mağlup etti.

TOFAŞ Spor Salonu’ndaki karşılaşmanın ilk çeyreği, Braian Angola'nın etkili oyunuyla Galatasaray Nef'in 21-16'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci çeyrekte maça ağırlığını koyan Galatasaray Nef, pota altından bulduğu başarılı atışlarla farkı 11'e çıkardı. Soyunma odasına Galatasaray Nef'in 44-33’lük üstünlüğüyle gidildi.

Üçüncü çeyrekte TOFAŞ oyundaki etkinliğini arttırdı. Rob Gray'in üst üste bulduğu sayılarla farkı kapatan TOFAŞ, skoru 62-62'ye getirdi ve son periyoda bu skorla gidildi.

Son çeyrekte Dylan Ennis ve Sadık Emir Kabaca'nın bulduğu sayılarla maçta yeniden üstünlüğü ele geçiren Galasatasaray Nef, maçın 38'inci dakikasında skoru 82-75'e getirdi. TOFAŞ'ın çabalarına rağmen Galatasaray Nef sahadan 84-79 galibiyetle ayrıldı.

Basketbol: 22. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası

- TOFAŞ: 79 - Galatasaray Nef: 84

Basketbol: 22. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası

Basketbol: 22. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası

Basketbol: 22. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası

Basketbol: 22. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası

Basketbol: 22. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası

Basketbol: 22. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası

Basketbol: 22. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası

Basketbol: 22. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası

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Tofaş Bursa Basketbol galatasaray nef turnuva

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