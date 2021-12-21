Salon: TOFAŞ Spor Salonu
Hakemler: Elias Koromilas (Yunanistan), Jordi Aliaga (İspanya), Milos Koljensic (Karadağ)
Frutti Extra Bursaspor: Freeman 20, Needham 20, Onuralp Bitim 4, Hayes, Dudzinski 7, Andrews, Egemen Güven 8, Brown 4, Ayberk Olmaz 5
Ratiopharm Ulm: Felicio 12, Blossomgame 16, Guenther 6, Thornwell 4, Klepeisz 6, Stoll, Bretzel 2, Herkenhoff 5, Jallow 8, Zugic 7
1. Periyot: 19-12
Devre: 36-32
3. Periyot: 54-50
Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu 8. haftasında Frutti Extra Bursaspor, Almanya'nın Ratiopharm Ulm takımını 68-66 mağlup etti.
Karşılaşmaya Freeman ve Needham ile sayılarak bularak hızlı başlayan ve 3. dakikayı 7-2 önde geçen Frutti Extra Bursaspor'a konuk ekip Felicio ve Guenther ile karşılık verince 4. dakika eşitlikle geçildi: 7-7. İki takımın da sert savunmalar yaptığı ve hücumda sayı üretmekte zorlandığı çeyrekte, Freeman ve Dudzinski'den skor katkısı alan Bursa temsilcisi, periyodu 19-12 önde tamamladı.
İkinci çeyreğe özellikle pota altında iyi başlayan Frutti Extra Bursaspor, Egemen Güven'in etkili oyunu ve Brown'un set hücumlarıyla 15. dakikada farkı çift hanelere (29-19) çıkarmayı başardı. Konuk ekip, Frutti Extra Bursaspor'un savunma hattını geçmeyi zorlandığı periyotta özellikle sık sık serbest atışlarla sayılar bulsa da soyunma odasına ev sahibi ekibin 36-32 üstünlüğüyle gidildi.
Üçüncü çeyreğe adeta bambaşka bir oyun yapısıyla başlayan Ratiopharm Ulm, savunmadaki etkili oyununu hücumda da Felicio ve Blossomgame ile skora dönüştürünce 25. dakikada skoru 43-36 lehine çevirdi. Bu serinin ardından molaya giden Frutti Extra Bursaspor, Needham ve Freeman ile sayılar bularak mola dönüşü rahat bir nefes aldı ve 27. dakikada tekrar üstünlüğü eline geçirdi: 44-43. Kalan dakikalarda daha kontrollü oynayan yeşil-beyazlı ekip, final periyotuna 54-50'lik skor avantajıyla girdi.
Son çeyrek çekişmeye sahne oldu. Özellikle iki takımın da 24 saniyeleri son ana kadar kullandığı periyodun başlarında, Herkenhoff ve Zugic ile 3 sayılık isabet bulan Ratiopharm Ulm, 32. dakikada skoru eşitledi: 58-58. Bu dış atışlara Needham'ın üst üste bulduğu üçlüklerle karşılık veren Frutti Extra Bursaspor, 33. dakikada farkı 5 sayıya (63-58) çıkardı. Ratiopharm Ulm, bitime 28 saniye kala hızlı hücumda Thorwell'ın smacıyla farkı 2 sayıya (68-66) indirince ev sahibi ekip molaya gitti. Frutti Extra Bursaspor, hücum şansını değerlendirmese de rakibini savunmayı başardı ve parkeden 68-66 galip ayrıldı.
- Frutti Extra Bursaspor: 68 - Ratiopharm Ulm: 66
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