Batman'da kadın istihdamı İŞKUR hizmetleriyle arttı

Batman'da İŞKUR İl Müdürlüğünce sürdürülen iş başı programları, kurslar ve istihdam programlarından faydalanan kadınlar aile bütçelerine katkı sağlıyor.

İl Müdürü Besim Eviz, AA muhabirine, kentte geçmiş yıllarda sektördeki yatırımların yeterli olmaması nedeniyle kadınların çalışma imkanı bulamadığını belirtti.

Tablonun bugün değiştiğini ifade eden Eviz, Batman'ın kadın istihdamı noktasında şu anda Türkiye ortalamasının üstüne çıktığını söyledi.

Eviz, son on yıl içerisinde yaklaşık 80 bin kişinin İŞKUR programlarından faydalandığını ve bunun yarısını kadınların oluşturduğunu anlatarak, "Kadınlarımız istihdam edilmiş ve iş başı programlarımız, kurslarımızla tekstil sektörü başta olmak üzere, hizmet sektörü, marketler, sağlık sektörü, hastanelerimiz gibi çeşitli sektörlerde 10 yıl içerisinde yaklaşık 40 bine yakın kadınımıza hizmet vermişiz." dedi.

Batman'da kadın istihdamındaki artışın kadınların çalışkanlığını, üretkenliğini, fedakarlığını ortaya koyduğunu vurgulayan Eviz konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İstihdam sahasında, iş gücüne katılma noktasında son derece başarılı olarak bir trend ortaya koyduk. Kadınlarımız Batman'da artık fabrikaların içinde, hizmet sektöründe, sağlık sektöründe yani her alanda aktif bir şekilde çalışabiliyorlar. Yönetici olarak, operatör olarak çeşitli pozisyonlarda kariyer sahibi olabiliyorlar."

"Batmanlı kadınlarımız çalışma hayatına uyum sağladılar ve istihdama artık mazeretsiz bir şekilde katılabiliyorlar." diyen Eviz, Batman İŞKUR olarak kadın istihdamında hedef gerçekleştirmede 4. sırada yer aldıklarını kaydetti.

- "Ailemize katkıda bulunuyoruz, kendimiz için birikim yapıyoruz"

Tekstil işçisi Rojda Yıldız da daha önce başka bir sektörde çalıştığını, işten ayrıldıktan sonra İŞKUR'a başvurduğunu ve bir tekstil fabrikasında işe başladığını söyledi.

Fabrikada üç aydır paketleme işi yaptığını anlatan Yıldız, iş ortamından memnun olduğunu aktardı.

İŞKUR aracılığıyla tekstil fabrikasında iş başı yapan Zerrin Özel de çalıştığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "İşimden çok memnunum. Burada kadınlar olarak çalışıyoruz. Ailemize katkıda bulunuyoruz. Kendimiz için birikim yapabiliyoruz. İş ortamı ve sağladıkları koşullar çok iyi." dedi.