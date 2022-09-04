Batshuayi'nin gelişinden rahatsız, ayrılıyor! Menajerine talimat verdi "Kulüp bul"

Yeni sezonda Jorge Jesus ile iyi bir grafik çizen Fenerbahçe, Süper Lig'de çıktığı 5 mücadeleden 3 galibiyet 1 beraberlik 1'de mağlubiyet alırken, 10 puan toplamış durumda... Sarı-Lacivertliler bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isterken Avrupa'da gösterdiği performansla taraftarların yüzünü güldürmeyi başarmış durumda.

8 Eylül'de bitecek olan transfer tescil dönemi öncesi kadrosuna son takviyeleri yapmak için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Sarı-Lacivertliler şu ana kadar kadrosunu Joao Pedro, Luan Peres, Lincoln, Willian Arao, Emre Mor, Joshua King, Bruma, Tiago Çukur, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski ve İrfan Can Eğribayat isimleriyle güçlendirirken, son yapılan Michy Batshuayi hamlesi herkesi şaşırtmıştı.

JESUS: GELDİĞİ İÇİN MUTLUYUM

Forvet noktasında eksiğini eski Beşiktaşlı Batshuayi ile gideren Sarı-Lacivertli ekipte bu transfer kimi çevrelerce eleştirilse de Jorge Jesus yaptığı açıklamada "Bu transfer için 3 opsiyon vardı. Biri Batshuayi, diğeri de Maxi Gomez'di. Başka bir oyuncu daha vardı. Başkanımıza önceliğimizin Batshuayi olduğunu söyledim. Maxi Gomez'in özelliklerinin Serdar Dursun ve Pedro'ya benzediğini düşünüyorum. Batshuayi buraya geldiği için çok mutluyum" ifadelerini kullanmıştı.

"KULÜP BUL"

Bu transferin ardından Sarı-Lacivertliler'in hücum opsiyonlarını Valencia, Rossi, Joao Pedro, Joshua King, Serdar Dursun, Batshuayi, Bruma gibi kaliteli ayaklar oluştururken, Batshuayi'nin gelişi sonrası bazı ayrılıkların da yaşanması gündemde. Bu transferlerin ardından santrfor bölgesinde Valencia dahil 4 ismin gerisinde olan milli oyuncu menajerine kulüp bul talimatı vermişti.

WESTERLO DEVREDE!

Belçika basınında yer alan habere göre; Westerlo milli futbolcu Serdar Dursun için harekete geçti. Fenerbahçe ile yakınlığı bulunan Westerlo'nun Başkan Yardımcısı Hasan Çetinkaya golcü futbolcu için fiyat sordu. Westerlo daha önce Fenerbahçe'den Muhammed Gümüşkaya'yı kadrosuna katmıştı. Sinan Bolat, Ravil Tagir, Muhammed Gümüşkaya ve Halil Akbunar'ı transfer eden Westerlo'nun kadrosunda 4 Türk futbolcu bulunuyor.

SERDAR DA AYRILIĞA SICAK!

İsmail Kartal döneminde ilk 11'de yer alan Fenerbahçe'nin bir diğer santrforu Serdar Dursun ise gelişmelerden rahatsız. Geçen sezon oynadığı 33 maçta 15 kez topu ağlara gönderen Serdar Dursun, takımın en golcü ismi olmayı başarırken, bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan golcü oyuncu Batshuayi'nin de gelişinin ardından forma şansı bulma şansının daha da azalmasıyla ayrılmaya sıcak olduğu gelen bilgiler arasında.

348 MAÇTA 138 GOL

Fenerbahçe formasını 47 karşılaşmada giyen oyuncu 17 kez rakip fileleri sarstı. Serdar Dursun kariyerde Eskişehirspor, Şanlıurfaspor, Tekden Denizlispor, Fatih Karagümrük, Greuther Fürth, Darmstadt 98 ve Fenerbahçe formaları giydi. Toplam 348 karşılaşmaya çıkan futbolcu 138 kez fileleri havalandırdı. A Milli Takıma 2022 yılında seçilen Serdar Dursun milli forma ile 8 maçta 7 gol attı.