Bayburt'ta Kurban Bayramı yoğunluğu

Türkiye'nin en az nüfuslu ili Bayburt'ta, Kurban Bayramı'nı memleketinde geçirmek için gelen gurbetçiler cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu.

Çeşitli nedenlerle doğup büyüdükleri memleketlerinden ayrılarak Türkiye'nin farklı illeri ile yurt dışına göç eden Bayburtlulardan bazıları, Kurban Bayramı'nı memleketlerinde, akrabalarıyla geçirmeyi tercih etti.

Nüfus ve araç yoğunluğu bakımında sakin bir şehir olan Bayburt'ta, arife günü dolayısıyla kentin merkezi noktası olan Cumhuriyet Caddesi ile Saat Kulesi Meydanı başta olmak üzere tüm cadde ve sokaklarda zaman zaman 3 kilometreyi bulan araç kuyruğu oluştu.

Trafik ekipleri, kentteki araç trafiğini düzenlemek için yoğun mesai harcadı.

Bayburt'un 81 bin 910 olan nüfusunun, Kurban Bayramı dolayısıyla 250 binin üzerine çıktığı tahmin ediliyor.

Bayram tatilini memleketinde geçirmek için İstanbul'dan gelen Gökmen Şahin, AA muhabirine, iki yılda bir memleketini görmek için bayramlarda kente geldiğini söyledi.

Kentte yoğun bir kalabalık olduğunu belirten Şahin, "İstanbul'da yaşadığım için Bayburt'ta böyle bir yoğunluk gördüğüm için çok şaşırdım. Bayburt artık kabına sığmamaya başladı. Tabii bu kalabalığı görmek bizi sevindirdi. Gümüşhane tarafından geldim. Orada havaalanı inşaatını görmek, Bayburt Üniversitesi'nin kampüsünü görmek bizi çok sevindirdi." dedi.

Bayburt'ta yaşayan Muhammet Kotu da yaklaşık iki yıldır kentte böyle bir kalabalık görmediğini ifade etti.

Gurbetçilerin adeta kente akın ettiğini dile getiren Kotu, "Daha önce böyle kalabalık hiç olmamıştı. Hem pazartesi hem de arife günü olması dolayısıyla yoğun bir kalabalık var. Pandemi nedeniyle geçen yıl çok gelemeyen vardı. Dolayısıyla vatandaşlar bir boşluk buldu, bundan faydalanıyorlar." diye konuştu.