Bayburt'un simgelerinden "Saat Kulesi"nde restorasyon çalışması sürüyor

Bayburt'un simge mimari yapılarından biri olan tarihi Saat Kulesi'ndeki restorasyon çalışması devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim 1924'te hizmete giren, 21 metre uzunluğunda, sekizgen kaideli kuleye yerleştirilen ve 4 saatin bulunduğu tarihi kulede, Bayburt Belediyesi tarafından haziranda restorasyon çalışması başlatıldı.

Sürdürülen çalışma kapsamında paratonerine yıldırım düşen ve iklim şartlarına bağlı olarak hasar gören kulenin şerefesine kadar olan kısım sökülerek, aynı taşların yeniden birleştirilmesiyle tamamlanması hedefleniyor.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, AA muhabirine, tarihi saat kulesinin belediye tarafından Cumhuriyetin kuruluşu anısına 29 Ekim 1924'te yapıldığını söyledi.

Aradan geçen 98 yılda kulenin paratonerine yıldırım düşmesi ve iklim şartlarına bağlı olarak yıprandığını anlatan Pekmezci, yaklaşık 100 yıllık bir zaman sürecinde kulenin, dış zemininde meydana gelen aşınmalar nedeniyle tehlikeli bir durum arz ettiğini aktardı.

Pekmezci, belediye olarak koruma altındaki bu eseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ile görüşerek röleve ve restorasyon çalışmalarını başlattıklarını belirterek, "İhale aşamasını tamamladık ve şu anda usta ellerde tekin bir kadroyla çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Restorasyon kapsamında sökülen taşların numaralandırıldığını ve yeniden birleştirilerek kulenin tamamlanacağını ifade eden Pekmezci, "Kulenin bugüne kadar meydana gelen tahribatları ortadan kaldırma adına bir gayretin ifadesi olarak biz ihalesini yaptık, şu anda çalışmalar devam ediyor. İnşallah kısa zamanda tamamlayacağız. Sökülen taşların bir kısmı özellikle aşınanların yerine yenileri yapılırken, var olanlar aynı şekilde kullanılmaktadır. Şu anda şerefeye kadar olan kısmı sökülmüştür ve yapılan kısım şerefeye kadar olan kısımdır." diye konuştu.

Pekmezci, kulenin aslına uygun restore edildiğini vurguladı.

Sosyal medyadaki eleştirilere işaret eden Pekmezci, şunları kaydetti.

"Bazı şeyleri ifade ederken konuları yeteri kadar araştırmak lazım, yeteri kadar bilgi sahibi olmak lazım. Ondan sonra da bu konuda fikir beyan etmek lazım. Biz geçmişine sahip çıkan bir milletin mensuplarıyız. Saat Kulesi Bayburtlular tarafından Cumhuriyetin anısına yapılmış bir kuledir. Bu kulenin bugüne kadar meydana gelen tahribatları ortadan kaldırma adına bir gayretin ifadesi olarak biz ihalesini yaptık şu anda çalışmalar devam ediyor. İnşallah kısa zamanda Bayburt halkımızla beraber, bizim için bir şeyler ifade edenler de gördükleri zaman zannedersem biraz mahcup olacaklardır. Biz geçmişimize sahip çıkacağız, var olan değerlerimizi yaşatacağız ve gelecek kuşaklara aktaracağız."