Bayern Münih galibiyetin ardından Fenerbahçe'ye mesaj gönderdi! Galatasaraylı taraftarları kızdıran hareket

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih'e 2-1 yenildi. Maçın başından sonuna kadar dirençli bir oyun ortaya koyan sarı-kırmızılılar büyük alkış topladı.

FENERBAHÇE PAYLAŞIMI

Bayern Münih'in sosyal medya hesabı karşılaşma sonrası Fenerbahçe ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Galibiyeti birlikte kutlayacaklarını ifade eden Alman devinin bu paylaşımı Galatasaraylı taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı. Ayrıca bu paylaşıma Fenerbahçeli taraftarlar da bir hayli şaşırdı.

