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Bayern Münih galibiyetin ardından Fenerbahçe'ye mesaj gönderdi! Galatasaraylı taraftarları kızdıran hareket

09.11.2023 07:37 | Son Güncelleme:
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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Alman ekibi Bayern Münih’e 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılıların iyi futboluyla biten mücadele sonrası Bayern Münih'in basketbol hesabı galibiyeti Fenerbahçe taraftarıyla birlikte kutlamayınca büyük tepki çekti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih'e 2-1 yenildi. Maçın başından sonuna kadar dirençli bir oyun ortaya koyan sarı-kırmızılılar büyük alkış topladı.

FENERBAHÇE PAYLAŞIMI

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Bayern Münih'in sosyal medya hesabı karşılaşma sonrası Fenerbahçe ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Galibiyeti birlikte kutlayacaklarını ifade eden Alman devinin bu paylaşımı Galatasaraylı taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı. Ayrıca bu paylaşıma Fenerbahçeli taraftarlar da bir hayli şaşırdı.

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