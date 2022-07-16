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Bayram tatilinden dönenler Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde akıcı yoğunluk oluşturuyor

16.07.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayram tatilinden dönenler Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde akıcı yoğunluk oluşturuyor

Kurban Bayramı'nın ardından yaşadıkları şehirlere dönen tatilciler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde akıcı yoğunluğa neden oldu.

Türkiye'nin en önemli kara yolu geçiş güzergahlarından Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünde, dönüşe geçen tatilciler nedeniyle yoğunluk artmaya başladı.

Otoyolun Gerede mevkisindeki akıcı yoğunluk, Yeniçağa, Bolu, Elmalık, Bolu Dağı Tüneli ve viyadüklerde de zaman zaman görülüyor.

Güzergahlarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, sürücüleri emniyet kemeri takmaları, hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarıyor.

Yarın tatilin son günü olması nedeniyle yoğunluğun daha da artması bekleniyor.

Bayram tatilinden dönenler Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde akıcı yoğunluk oluşturuyor

Bayram tatilinden dönenler Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde akıcı yoğunluk oluşturuyor

Bayram tatilinden dönenler Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde akıcı yoğunluk oluşturuyor

Bayram tatilinden dönenler Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde akıcı yoğunluk oluşturuyor

Bayram tatilinden dönenler Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde akıcı yoğunluk oluşturuyor

Bayram tatilinden dönenler Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde akıcı yoğunluk oluşturuyor

Bayram tatilinden dönenler Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde akıcı yoğunluk oluşturuyor

Bayram tatilinden dönenler Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde akıcı yoğunluk oluşturuyor

Bayram tatilinden dönenler Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde akıcı yoğunluk oluşturuyor

Bayram tatilinden dönenler Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde akıcı yoğunluk oluşturuyor

Bayram tatilinden dönenler Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde akıcı yoğunluk oluşturuyor

Bayram tatilinden dönenler Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde akıcı yoğunluk oluşturuyor

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Bolu anadolu otoyolu dönüş

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