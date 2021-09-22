Belçika’nın hayalet kasabası Doel, hikayesiyle merak uyandırıyor! Turistler akın ediyor

Belçika'nın liman kenti Anvers'in kuzeyindeki küçük Doel kasabası, Scheldt Nehri'nin kenarında faaliyetini sürdüren nükleer santralin de hemen yanı başında.

HAYALET KASABANIN SANATI DA BENZERSİZ

Belçika'nın en eski yel değirmenlerinden birine de ev sahipliği yapan kasabanın çevresinde Avrupa'nın ikinci büyük limanı olan Antwerp Limanı yer alıyor.

Buranın özelliği, uzun yıllardır neredeyse hiç kimsenin yaşamadığı, terk edilmiş bir kasaba olması. Şu anda sadece 20 kadar sakini olan "hayalet kasaba" Doel'in uzun yıllara yayılan ilginç bir hikayesi var.

Geçmişi 700 yıl öncesine dayanan Doel, 1970'lere kadar 1400 nüfuslu küçük, sakin bir Belçika kasabasıyken bu yıllarda Antwerp Limanı'nın genişletilmesi planları kapsamına dahil edildi.

Ancak 1970'lerdeki petrol krizi kaynaklı ekonomik sorunlar nedeniyle bu planlar uygulanmadı ve beklemeye alındı.