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Belçika’nın hayalet kasabası Doel, hikayesiyle merak uyandırıyor! Turistler akın ediyor

22.09.2021 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belçika'nın Hollanda sınırı yakınındaki küçük yerleşim yeri Doel, uzun yıllardır terk edilmiş "hayalet kasaba" gibi kaderinin şekillenmesini bekliyor. Kasabadaki binaların duvarlarında bugün yüzlerce irili ufaklı grafiti bulunuyor. Hem bu hayalet kasabayı hem de grafitileri görmek için birçok turist Doel'e geliyor.

Belçika'nın liman kenti Anvers'in kuzeyindeki küçük Doel kasabası, Scheldt Nehri'nin kenarında faaliyetini sürdüren nükleer santralin de hemen yanı başında.

HAYALET KASABANIN SANATI DA BENZERSİZ

Belçika'nın en eski yel değirmenlerinden birine de ev sahipliği yapan kasabanın çevresinde Avrupa'nın ikinci büyük limanı olan Antwerp Limanı yer alıyor.
Buranın özelliği, uzun yıllardır neredeyse hiç kimsenin yaşamadığı, terk edilmiş bir kasaba olması. Şu anda sadece 20 kadar sakini olan "hayalet kasaba" Doel'in uzun yıllara yayılan ilginç bir hikayesi var.
Geçmişi 700 yıl öncesine dayanan Doel, 1970'lere kadar 1400 nüfuslu küçük, sakin bir Belçika kasabasıyken bu yıllarda Antwerp Limanı'nın genişletilmesi planları kapsamına dahil edildi.
Ancak 1970'lerdeki petrol krizi kaynaklı ekonomik sorunlar nedeniyle bu planlar uygulanmadı ve beklemeye alındı.
1990'larda yerel hükümet, limanla ilgili planları yeniden masaya yatırdı. Bu kapsamda Doel'in bulunduğu bölgede bir konteyner depolama alanı inşa etme fikri ortaya çıktı.
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Anahtar Kelimeler:
Belçika
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