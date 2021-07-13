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  4. Bella Hadid yeni sevgilisiyle görüntülendi! Cannes'da deniz molası

Bella Hadid yeni sevgilisiyle görüntülendi! Cannes'da deniz molası

13.07.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'nın turistik bölgelerinden Cannes'da düzenlenen Cannes Film Festivali'ne katılan ünlü manken Bella Hadid kırmızı halıya gitmediği zamanlarda yeni sevgilisiyle güneşin ve denizin tadını çıkarıyor. Hadid dinlediği Türkçe şarkıyı paylaşınca tüm dikkatleri üzerine çekti.

Kısa bir süre önce sevgilisi The Weeknd ile yollarını ayıran model Bella Hadid yeni bir aşka yelken açtı. Hadid son zamanlarda sürekli vakit geçirdiği Marc Kalman ile aşk yaşamaya başladı.

Hadid bir önceki ilişkisinde çok acı çekmiş ve sık sık ağladığı anları hayranlarıyla paylaşmıştı. Bella Hadid'in yeni bir ilişkiye başlaması bu sebeple hayranlarını da çok sevindirdi.

YENİ AŞKIYLA DENİZ KEYFİ

74. Cannes Film Festivali'nde giydiği kıyafetlerle dikkat çeken Bella Hadid galaya katılmadığı zamanları yeni sevgilisi Marc Kalman ile geçiriyor.
Marc Kalman ile yeni aşka yelken açan Bella Hadid siyah bikinisiyle boy gösterdi. Denizin ve güneşin tadını çıkaran Hadid'in keyfi yerindeydi.

DİNLEDİĞİ TÜRKÇE ŞARKIYI AÇIKLADI

DİNLEDİĞİ TÜRKÇE ŞARKIYI AÇIKLADI
Victoria's Secret modeli Bella Hadid, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden takipçilerinin merak ettikleri sorulara da yanıt verdi.
24 yaşındaki Hadid, bir sosyal medya kullanıcısının, "Türkçe şarkı dinliyor musun?" sorusuna, Rabia Tunçbilek'in favorim dediği "Müsaadenle" şarkısıyla karşılık verdi.
Hadid ayrıca, yakın zaman Türkiye'ye ziyarete geleceğini de belirtti.
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Anahtar Kelimeler:
Bella Hadid
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