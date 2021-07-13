Bella Hadid yeni sevgilisiyle görüntülendi! Cannes'da deniz molası

Kısa bir süre önce sevgilisi The Weeknd ile yollarını ayıran model Bella Hadid yeni bir aşka yelken açtı. Hadid son zamanlarda sürekli vakit geçirdiği Marc Kalman ile aşk yaşamaya başladı.
Hadid bir önceki ilişkisinde çok acı çekmiş ve sık sık ağladığı anları hayranlarıyla paylaşmıştı. Bella Hadid'in yeni bir ilişkiye başlaması bu sebeple hayranlarını da çok sevindirdi.
YENİ AŞKIYLA DENİZ KEYFİ
74. Cannes Film Festivali'nde giydiği kıyafetlerle dikkat çeken Bella Hadid galaya katılmadığı zamanları yeni sevgilisi Marc Kalman ile geçiriyor.
Marc Kalman ile yeni aşka yelken açan Bella Hadid siyah bikinisiyle boy gösterdi. Denizin ve güneşin tadını çıkaran Hadid'in keyfi yerindeydi.
DİNLEDİĞİ TÜRKÇE ŞARKIYI AÇIKLADI
Victoria's Secret modeli Bella Hadid, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden takipçilerinin merak ettikleri sorulara da yanıt verdi.
24 yaşındaki Hadid, bir sosyal medya kullanıcısının, "Türkçe şarkı dinliyor musun?" sorusuna, Rabia Tunçbilek'in favorim dediği "Müsaadenle" şarkısıyla karşılık verdi.
Hadid ayrıca, yakın zaman Türkiye'ye ziyarete geleceğini de belirtti.
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