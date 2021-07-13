Bella Hadid yeni sevgilisiyle görüntülendi! Cannes'da deniz molası

Kısa bir süre önce sevgilisi The Weeknd ile yollarını ayıran model Bella Hadid yeni bir aşka yelken açtı. Hadid son zamanlarda sürekli vakit geçirdiği Marc Kalman ile aşk yaşamaya başladı.

Hadid bir önceki ilişkisinde çok acı çekmiş ve sık sık ağladığı anları hayranlarıyla paylaşmıştı. Bella Hadid'in yeni bir ilişkiye başlaması bu sebeple hayranlarını da çok sevindirdi.