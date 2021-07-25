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Ben Bilirim sunucusu Alper Ateş kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ben Bilirim ödülü ne kadar?

25.07.2021 22:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her cuma 18.30'da 360 TV'de yayınlanan "Ben Bilirim" yarışma programının sunuculuğunu Alper Ateş üstleniyor. Alper Ateş'in kim olduğu ve Ben Bilirim yarışmasının ödülünün ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. Alper Ateş, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Fakültesini tamamladı. Ben Bilirim ödülüne ilişkin 360 TV yapımcısı açıklama yaptı. İşte ayrıntılar...

360 TV'de ekranlara gelen yarışma programı "Ben Bilirim"in sunucusu Alper Ateş'in kim olduğu merak konusu oldu. Alper Ateş, 2001'de Team A'da muhabirlik yaptı. Yarışmacılara toplamda 66 soru yöneltilen Ben Bilirim adlı programın ödülünün ne kadar olduğu araştırılıyor. Ödüle ilişkin açıklama yapıldı. İşte ayrıntılar...

Ben Bilirim sunucusu Alper Ateş kimdir?

1982 Samsun doğumlu Alper Ateş 39 yaşındadır. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Fakültesini tamamladı. Ateş, 2001 senesinde ATV ekranlarında yayınlanan Team A'da muhabirlik görevini yürüttü.
2004 senesine gelindiğinde Team A'dan ayrılarak Best FM'de haber sunucusu ve radyo muhabirliği yaptı. Ateş, 2005'ten itibaren Show TV’nin programlama departmanında çalışmaya başladı. Ateş, birçok Show TV yapımının editörlük görevini üstlendi ve 400'den fazla canlı yayında muhabirlik yaptı.

BEN BİLİRİM YARIŞMASI NASIL OYNANIR?

BEN BİLİRİM YARIŞMASI NASIL OYNANIR?
Alper Ateş'in sunuculuğunu üstlendiği "Ben Bilirim" adlı yarışma programında yarışmacılar toplamda 66 soru ile karşı karşıya geliyor. J harfi hariç olmak üzere A’dan Z’ye, birinci ve ikinci turda yarışmacılara soru yöneltiliyor. Birinci turda en çok puana sahip olan yarışmacı, beş kategoride 10 sorunun sorulduğu ve her sorunun 200 puan değerinde olduğu finale çıkıyor.
Harfler, yarışma sırasına göre yarışmacılar tarafından seçiliyor. İlk soruda yarışmacı doğru yanıtı veremezse, diğer yarışmacılar düğmeye basarak söz hakkı alabilir. Hiçbir yarışmacı doğru cevabı bulamazsa, doğru cevabın verilmesine yardımcı olmak için harfler açılır.

BEN BİLİRİM ÖDÜLÜ NE KADAR?

BEN BİLİRİM ÖDÜLÜ NE KADAR?
360 TV yapımcısı Ben Bilirim ödülüne ilişkin şu sözleri ifade etti: “Ödül konusunda açıkçası biraz bizim tercihimiz farklı. İşin içine parayı koyduğunuz zaman insanlardaki o sıcak atmosferi kaybetme riski doğuyor. Dolayısıyla daha cüzi bir rakamla insanların sosyalleşebileceği bir alan oluşturuyoruz. Yarışmacılarımız kendileri gibi düşünen insanlarla bir arada oluyorlar. O, bir buçuk saati keyifle geçirmelerini sağlıyoruz. İşin içine para girdiğinde başka hırslar devreye giriyor. Biz de bunu çok ön planda tutmuyoruz. Yoksa parayı vermemek değil. Yarışmacılar da bu durumdan çok memnunlar.”
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Anahtar Kelimeler:
360 TV
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