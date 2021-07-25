Ben Bilirim sunucusu Alper Ateş kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ben Bilirim ödülü ne kadar?

360 TV'de ekranlara gelen yarışma programı "Ben Bilirim"in sunucusu Alper Ateş'in kim olduğu merak konusu oldu. Alper Ateş, 2001'de Team A'da muhabirlik yaptı. Yarışmacılara toplamda 66 soru yöneltilen Ben Bilirim adlı programın ödülünün ne kadar olduğu araştırılıyor. Ödüle ilişkin açıklama yapıldı. İşte ayrıntılar...

Ben Bilirim sunucusu Alper Ateş kimdir?

1982 Samsun doğumlu Alper Ateş 39 yaşındadır. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Fakültesini tamamladı. Ateş, 2001 senesinde ATV ekranlarında yayınlanan Team A'da muhabirlik görevini yürüttü.

2004 senesine gelindiğinde Team A'dan ayrılarak Best FM'de haber sunucusu ve radyo muhabirliği yaptı. Ateş, 2005'ten itibaren Show TV’nin programlama departmanında çalışmaya başladı. Ateş, birçok Show TV yapımının editörlük görevini üstlendi ve 400'den fazla canlı yayında muhabirlik yaptı.

BEN BİLİRİM YARIŞMASI NASIL OYNANIR? Alper Ateş'in sunuculuğunu üstlendiği "Ben Bilirim" adlı yarışma programında yarışmacılar toplamda 66 soru ile karşı karşıya geliyor. J harfi hariç olmak üzere A’dan Z’ye, birinci ve ikinci turda yarışmacılara soru yöneltiliyor. Birinci turda en çok puana sahip olan yarışmacı, beş kategoride 10 sorunun sorulduğu ve her sorunun 200 puan değerinde olduğu finale çıkıyor.

Harfler, yarışma sırasına göre yarışmacılar tarafından seçiliyor. İlk soruda yarışmacı doğru yanıtı veremezse, diğer yarışmacılar düğmeye basarak söz hakkı alabilir. Hiçbir yarışmacı doğru cevabı bulamazsa, doğru cevabın verilmesine yardımcı olmak için harfler açılır.