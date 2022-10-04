"Ben yine ateş ediyorum" diyerek paylaştı! Hande Sarıoğlu deri pantolonuyla olay oldu

Cesur paylaşımları ve açıklamalarıyla adından söz ettiren Hande Sarıoğlu 'Sınırsızım' diyerek iddialı olduğunu söylemişti. Göğüslerinin çok değerli olduğunu çünkü çok para vererek yaptırdığını itiraf eden spiker Sarıoğlu iddialı tarzıyla dikkat çekti.

"ÇELİK YELEKLERİNİ GİYİP İZLEYİN"

"Ben yine ateş ediyorum" diyerek katıldığı bir etkinlikten pozlarını paylaşan Hande Sarıoğlu'na "Ateş etmek ne kelime yakıyorsun" yorumları yağdı.

Siyah dar deri pantolon ve sırtı tamamen açık bir büstiyer Hande Sarıoğlu hayranlarını yine mest etti.