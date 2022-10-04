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  4. "Ben yine ateş ediyorum" diyerek paylaştı! Hande Sarıoğlu deri pantolonuyla olay oldu

"Ben yine ateş ediyorum" diyerek paylaştı! Hande Sarıoğlu deri pantolonuyla olay oldu

04.10.2022 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptığı açıklamalarla ve paylaşımlarıyla son dönemde çok popüler olan spiker Hande Sarıoğlu katıldığı bir etkinlik için deri dar pantolon ve sırtı açık bir büstiyer tercih etti. Sarıoğlu pozlarını paylaşınca sosyal medya yıkıldı.

Cesur paylaşımları ve açıklamalarıyla adından söz ettiren Hande Sarıoğlu 'Sınırsızım' diyerek iddialı olduğunu söylemişti. Göğüslerinin çok değerli olduğunu çünkü çok para vererek yaptırdığını itiraf eden spiker Sarıoğlu iddialı tarzıyla dikkat çekti.

"ÇELİK YELEKLERİNİ GİYİP İZLEYİN"

"Ben yine ateş ediyorum" diyerek katıldığı bir etkinlikten pozlarını paylaşan Hande Sarıoğlu'na "Ateş etmek ne kelime yakıyorsun" yorumları yağdı.
Siyah dar deri pantolon ve sırtı tamamen açık bir büstiyer Hande Sarıoğlu hayranlarını yine mest etti.
Sarıoğlu paylaşımına fotoğrafını çeken arkadaşını da överek "Çelik yeleklerinizi giyip izleyin arkadaşlar. İşte cesaret, işte feraset, işte fazilet, işte fedakarlık, işte mertlik, işte adam gibi adamlık; bir elinde ışık, bir elinde telefon yapıyorsun bu sporu oğlum" notunu düştü.
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Anahtar Kelimeler:
Hande Sarıoğlu sosyal medya
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