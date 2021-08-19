Berfu Yenenler ve Eser Yenenler'e arı şoku! Eve giremediler

Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile mutlu bir evlilik sürdüren 2015 Miss Turkey dördüncü güzeli Berfu Yenenler, son olarak ülkemizdeki orman yangınları sonrası bölgelere destek olmak için harekete geçmişti. Arkadaşlarıyla yardım toplayan Yenenler, bir süre paylaşım yapmamıştı. Günler sonra Çeşme'den İstanbul'a döndüklerini açıklayan eski Miss Turkey güzeli, Instagram'dan uzak kalmasının sebebini açıklamıştı.

Eşinin sağlık sorunu sebebiyle paylaşım yapmadığını duyuran 25 yaşındaki Yenenler, iki üç gün önce de eşi Eser Yenenler ile Miss Turkey 2021'i sunacaklarını takipçilerine duyurmuştu. Bu gelişmeden birkaç gün sonra iki çocuk annesi, evlerinde yaşadıkları bir durumu aktardı.

EVİN BACASINA EŞEK ARILARI YUVA YAPMIŞ

Geçtiğimiz sene İstanbul'dan uzak orman içinde bir ev kiralayan ünlü çiftten Berfu Yenenler, bacalarına eşek arılarının yuva yaptığını paylaştı.

Bacayı ilaçlattıkları anı Instagram'dan yayınlayan ünlü isim, "Bacamıza arı neden yuva yapmış?" diye sorarken; bahçede oturan Eser Yenenler ise "Kraliçe arı içeride olduğu için dağılmıyorlarmış" dedi.

Bunun üzerine Berfu Yenenler, "Nasıl bir nazar var bizim üzerimizde? Normal bir arı da değil, eşek arısı yuvası. Olacak iş mi şu rezillik" diyerek duruma isyan etti. Eser Yenenler de eşinin ardından "Kraliçe arı içeride olduğu için evimize giremiyoruz" ifadelerini kullandı.

Berfu Yenenler, bu videonun ardından nazar boncuğu emojisi koyarak evlerinin bacasının fotoğrafını çekti ve takipçilerinin beğenisine sundu.

Bu açıklamalardan sonra herkes Yenenler çiftinin İstanbul dışındaki evini merak etti.