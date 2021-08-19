MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Berfu Yenenler ve Eser Yenenler'e arı şoku! Eve giremediler

Berfu Yenenler ve Eser Yenenler'e arı şoku! Eve giremediler

19.08.2021 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berfu Yenenler, evlerinin bacasına arı yuva yaptığı için içeriye giremediklerini paylaştı. İki çocuk annesi, tescilli güzel başlarına gelen bu olaya isyan etti. Yenenler çiftinin İstanbul dışındaki evi ise merak konusu oldu.

Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile mutlu bir evlilik sürdüren 2015 Miss Turkey dördüncü güzeli Berfu Yenenler, son olarak ülkemizdeki orman yangınları sonrası bölgelere destek olmak için harekete geçmişti. Arkadaşlarıyla yardım toplayan Yenenler, bir süre paylaşım yapmamıştı. Günler sonra Çeşme'den İstanbul'a döndüklerini açıklayan eski Miss Turkey güzeli, Instagram'dan uzak kalmasının sebebini açıklamıştı.

Eşinin sağlık sorunu sebebiyle paylaşım yapmadığını duyuran 25 yaşındaki Yenenler, iki üç gün önce de eşi Eser Yenenler ile Miss Turkey 2021'i sunacaklarını takipçilerine duyurmuştu. Bu gelişmeden birkaç gün sonra iki çocuk annesi, evlerinde yaşadıkları bir durumu aktardı.

611e206686b24528f044ee22

EVİN BACASINA EŞEK ARILARI YUVA YAPMIŞ

Geçtiğimiz sene İstanbul'dan uzak orman içinde bir ev kiralayan ünlü çiftten Berfu Yenenler, bacalarına eşek arılarının yuva yaptığını paylaştı.

Bacayı ilaçlattıkları anı Instagram'dan yayınlayan ünlü isim, "Bacamıza arı neden yuva yapmış?" diye sorarken; bahçede oturan Eser Yenenler ise "Kraliçe arı içeride olduğu için dağılmıyorlarmış" dedi.

611e206686b24528f044ee28

Bunun üzerine Berfu Yenenler, "Nasıl bir nazar var bizim üzerimizde? Normal bir arı da değil, eşek arısı yuvası. Olacak iş mi şu rezillik" diyerek duruma isyan etti. Eser Yenenler de eşinin ardından "Kraliçe arı içeride olduğu için evimize giremiyoruz" ifadelerini kullandı.

Berfu Yenenler, bu videonun ardından nazar boncuğu emojisi koyarak evlerinin bacasının fotoğrafını çekti ve takipçilerinin beğenisine sundu.

Bu açıklamalardan sonra herkes Yenenler çiftinin İstanbul dışındaki evini merak etti.

İŞTE ESER VE BERFU YENENLER'İN YENİ EVİ

İstanbul'dan uzak orman içinde bir ev kiralayan ikiliden Berfu Yenenler, taşınma sürecini anlatan ve evi tanıtan bir video çekti.

'EV BİZİ BULDU'

'EV BİZİ BULDU'
Eski evlerinden taşınmalarında komşularının da etkisi olduğunu anlatan Berfu Yenenler "4 aydır evden dışarı çıkmıyorduk. Bari gidelim de kendimizi dağa taşa vuralım dedik. Bu evi internetten bulmadık, ev bizi buldu. Eve bir şekilde kavuştuk" dedi.
Yenenler evini şu sözlerle tanıttı: "Bizden önceki ev sahibimiz buraya kümes yapmış. Tavukları varmış. Biz de alacağız. Yakında 'organik yumurtaları nasıl topluyorum' videosu çekeceğim. Umarım bir de minik köpeğimiz olacak.
- Evin salonunda verandaya bir kapı açılıyor. Verandadan bahçeye inen merdivenler var...

'YEMEK VİDEOLARINA HAZIR OLUN'

'YEMEK VİDEOLARINA HAZIR OLUN'
- Mutfak tam bir Refika mutfağı... Eski evinki çok küçüktü. Kuzey'in eşyaları gelince sığmamaya başladık. Bu mutfakta yemek videolarına da hazır olun.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Berfu Yenenler Eser Yenenler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kritik gün geldi! Yeni kısıtlamalar masada

Kritik gün geldi! Yeni kısıtlamalar masada

Halı sahada "Kız gibi oynamayın" dedikleri polisi vurdular

Halı sahada "Kız gibi oynamayın" dedikleri polisi vurdular

Süper minili fotoğrafları nefes kesti! “Evdeyim bebeğim”

Süper minili fotoğrafları nefes kesti! “Evdeyim bebeğim”

Öldü sanılan çocuğu çobanlar toprağa gömerek kurtardı

Öldü sanılan çocuğu çobanlar toprağa gömerek kurtardı

Bilim Kurulu toplantısı sonrası 3. doz aşı vurgusu

Bilim Kurulu toplantısı sonrası 3. doz aşı vurgusu

İmamoğlu’ndan Tepeören açıklaması: Asla kabul edemeyiz

İmamoğlu’ndan Tepeören açıklaması: Asla kabul edemeyiz

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Ünlü isimden yürek hoplatan pozlar

Ünlü isimden yürek hoplatan pozlar

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Suriye sorusuna cevabı olay oldu! "Biz Türk'üz" dedi ve ekledi...

Suriye sorusuna cevabı olay oldu! "Biz Türk'üz" dedi ve ekledi...

Genç eşiyle yatak pozuna beğeni yağdı

Genç eşiyle yatak pozuna beğeni yağdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.