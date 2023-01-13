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Beşiktaş'a transferi gündemde Aboubakar'da kriz! Takımdaki o isimler golcü oyuncuyu istemiyor

13.01.2023 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta beklenen Weghorst ayrılığı gerçekleşirken, golcü arayışlarını hızlandıran Beşiktaş rotasını eski oyuncusu Vincent Aboubakar'a çevirmişti. Siyah-Beyazlı ekip Kamerunlu golcü için ilk somut adımı atarken beklenmedik bir kriz ortaya çıktı. İşte detaylar...

Süper Lig'de geride kalan 18 haftada topladığı 29 puanla 5. sırada yer alan Beşiktaş'ta ara transfer hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor.

Transferde de hareketli günler geçiren Siyah-Beyazlılar'da Premier Lig devi Manchester United ile anlaşmaya varan ve Beşiktaş'ın kendisini bırakması için geri sayıma geçen Weghorst, iki gün önce takımla çalışmış ancak dün ağrıları olduğunu söyleyerek salonda takımdan ayrı çalışmıştı. Manchester United için gün sayan Hollandalı golcünün takımla çalışarak sakatlık riskine girmek istemediği için idmanda yer almadığı ortaya çıktı.

ABOUBAKAR KRİZİ

ABOUBAKAR KRİZİ

Weghorst ayrılığı sonrası kadroya yeni bir golcü katmak isteyen Siyah-Beyazlılar'da gündemdeki ilk isim eski golcü Vincent Aboubakar olurken, transferin bitmesi an meselesiyken bambaşka bir kriz ortaya çıktı.

CEYHUN KAZANCI'DAN VETO

CEYHUN KAZANCI'DAN VETO

Beşiktaş'ın As Başkanı Ceyhun Kazancı’nın bu transfere karşı olduğu iddia edilirken, takımdaki bazı isimlerinde Aboubakar transferinden rahatısz olduğu öne sürüldü.

İSTEMİYORLAR 

İSTEMİYORLAR 

Kaptanlar Necip ve Atiba, Aboubakar dışında birkaç oyuncu Aboubakar transferini kesinlikle istemediği iddia edilirken, son şampiyonluk sezonunda sürekli sakat olduğunu iddia eden, pek çok maça çıkmayan, sürekli ayrılıktan bahseden, takım içinde Rosier, N’Koudou gibi isimlerle sürekli sıkıntı yaşayan Aboubakar’ın dönmesine sıcak bakmıyorlar.

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