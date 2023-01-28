Beşiktaş Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti, Erman Toroğlu'nun o sözleri gündeme bomba gibi düştü! "İnanılır gibi değil, aptalca"

Maç başlıyor, Alanya kendi ceza sahasında top çıkarmaya çalışıyor. Beşiktaşlı oyuncular da çok doğru olarak topyekun pres yapıyorlar. Bu presi yapmak hem doğru hem kolay. Hani bir laf vardır ya yılanı başından ezeceksin diye, daha Alanyasporlu oyuncular 2 top yapmadan siyah-beyazlılar bu topların hepsini kaptılar.