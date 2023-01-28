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Beşiktaş Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti, Erman Toroğlu'nun o sözleri gündeme bomba gibi düştü! "İnanılır gibi değil, aptalca"

28.01.2023 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Beşiktaş Vodafone Park'ta Alanyaspor'u konuk etti. Karşılaşmada gülen taraf 3-0'lık skorla ev sahibi ekip Beşiktaş olurken, Şenol Güneş'in öğrencileri haftaya 3 puanlı bir başlangıç yapmış oldu. Karşılaşmanın yankıları devam ederken, ünlü yorumcu Erman Toroğlu karşılaşmaya dair oldukça dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. İşte detaylar...

Süper Lig'de heyecan 21. hafta mücadeleleri ile sürdü. Haftanın açılış karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Siyah-Beyazlılar rakibini 3-0 mağlup etmeyi başarırken hanesine 3 puanı yazdırmayı başardı ve puanını 38'e yükselterek zirve takibini sürdürdü.

Cenk Tosun biri penaltıdan olmak üzere 2 gol kaydederken, skoru Dele Alli belirledi. Karşılaşmanın yankıları devam ederken, Sabah Gazetesi yazarlarından Erman Toroğlu mücadele sonrası dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Özellikle Alanyaspor teknik direktörü Farioli'ye yönelik sert ifadeler kullanan Toroğlu, İtalyan çalıştırıcının taktiği için 'aptalca' yorumunda bulundu.

İŞTE O YAZI...

Bu maçın sonucunu bir tek şeye bağlarım, özellikle İstanbul'da Beşiktaş stadında kaleciden ve defanstan top yaparak oyun kurma taktiğini veren Alanyaspor Teknik Direktörü Farioli'ye… Böyle bir aptalca taktik bu şartlarda Beşiktaş'a karşı nasıl verilir, inanılır gibi değil.

Dakika 75'te maç 3-0 iken ben bu yazıyı yazmaya başladım. Şu ana kadar maçın 7-8 olması gerekirdi. Ya Alanya takımının şansı ya da Beşiktaşlı oyuncuların beceriksizliği skoru 75'te 3-0'da tuttu.

Maç başlıyor, Alanya kendi ceza sahasında top çıkarmaya çalışıyor. Beşiktaşlı oyuncular da çok doğru olarak topyekun pres yapıyorlar. Bu presi yapmak hem doğru hem kolay. Hani bir laf vardır ya yılanı başından ezeceksin diye, daha Alanyasporlu oyuncular 2 top yapmadan siyah-beyazlılar bu topların hepsini kaptılar.

Yani Beşiktaş'ın topu kapıp orta sahadan oyun kurup, hazırlık pasları yapıp defansın arasında açık bulmasına hiç gerek kalmadı. Siyahbeyazlılar topu aldılar, bir iki topta Alanya kalecisi ile direkt karşı karşıya kaldılar.

Beşiktaş, 4-5 hücum gücü olan futbolcu ile oynadı. Bunlar fazla defansif oyuncular değiller ama bu Alanya'ya karşı defansif oyuncuya gerek yok. Baskı yap, topu al, golleri at. Alanya takımı tabiri caizse helva gibi takım. İçine limon sık, fıstık koy, fırına ver, sonra da kızarmış ekmekle bol bol ye.

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