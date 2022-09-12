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Beşiktaş - Başakşehir maçında Necip Uysal'a büyük tepki! Yuhalandı, sosyal medya karıştı...

12.09.2022 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği müsabaka, turuncu - lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Başakşehir'in tek golü Bertrand Traore'den gelirken, gol öncesinde Necip Uysal'ın yaptığı hata gündem oldu. Karşılaşmanın 75. dakikasında yerini Tayyip Talha Sanuç'a bırakan Uysal, oyundan çıkarken siyah - beyazlı taraftarlar tarafından yuhalandı.

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftası çok kritik bir maça sahne oldu. Beşiktaş ile Başakşehir, Dolmabahçe'de karşılaştı. Mücadele, Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Turuncu - lacivertlilere galibiyeti getiren golü 71. dakikada yeni transfer Bertrand Traore kaydetti.

NECİP UYSAL'IN HATASI TEPKİ ÇEKTİ

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Başakşehir'in golünden önce ise Necip Uysal'ın yaptığı hata siyah - beyazlı taraftarların tepkisini topladı.

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Beşiktaş'ın oyun kurmak istediği sırada orta alanda attığı pası takım arkadaşına ulaştıramayan Uysal'ın bu hatası sonrasında Başakşehir hızlı gelerek golü buldu.

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Turuncu - lacivertlilerin sayısından 4 dakika sonra ise değişiklik tabelası kalktı ve Necip Uysal, yerini Tayyip Talha Sanuç'a bıraktı.

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Vodafone Park'taki taraftarlar, oyundan çıktığı esnada Necip Uysal'ı yuhaladı. Siyah - beyazlı diğer futbolseverler ise sosyal medyada deneyimli futbolcuya tepki gösterdi.

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Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR

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