Beşiktaş - Başakşehir maçında Necip Uysal'a büyük tepki! Yuhalandı, sosyal medya karıştı...

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftası çok kritik bir maça sahne oldu. Beşiktaş ile Başakşehir, Dolmabahçe'de karşılaştı. Mücadele, Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Turuncu - lacivertlilere galibiyeti getiren golü 71. dakikada yeni transfer Bertrand Traore kaydetti.

NECİP UYSAL'IN HATASI TEPKİ ÇEKTİ

Başakşehir'in golünden önce ise Necip Uysal'ın yaptığı hata siyah - beyazlı taraftarların tepkisini topladı.

Beşiktaş'ın oyun kurmak istediği sırada orta alanda attığı pası takım arkadaşına ulaştıramayan Uysal'ın bu hatası sonrasında Başakşehir hızlı gelerek golü buldu.

Turuncu - lacivertlilerin sayısından 4 dakika sonra ise değişiklik tabelası kalktı ve Necip Uysal, yerini Tayyip Talha Sanuç'a bıraktı.

Vodafone Park'taki taraftarlar, oyundan çıktığı esnada Necip Uysal'ı yuhaladı. Siyah - beyazlı diğer futbolseverler ise sosyal medyada deneyimli futbolcuya tepki gösterdi.

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır