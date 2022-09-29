Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgisi!

Beşiktaş Fenerbahçe maçı için heyecan dorukta. Taraftarın heyecanla beklediği karşılaşma Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak. Birçok kişi arama motorlarında karşılaşmaya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi kanalda?