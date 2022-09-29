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Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgisi!

29.09.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş ile Fenerbahçe Süper Lig'in 8. haftasında Vodafone Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Serkan Ok yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Atilla Karaoğlan olarak açıklandı. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgisi...

Beşiktaş Fenerbahçe maçı için heyecan dorukta. Taraftarın heyecanla beklediği karşılaşma Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak. Birçok kişi arama motorlarında karşılaşmaya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı 2 Ekim Pazar günü saat 20:00'de başlayacak.
Karşılaşma Vodafone Park'ta oynanacak.
Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

DERBİYE FENERBAHÇE TARAFTARI ALINMAYACAK

DERBİYE FENERBAHÇE TARAFTARI ALINMAYACAK
Beşiktaş-Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak.
Karşılaşma öncesinde 7 maçta 14 puan toplayan Beşiktaş ligin 4. sırasında yer alıyor.
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