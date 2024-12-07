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  4. Beşiktaş Fenerbahçe derbisine damga vuran pozisyon! Kaleciyi bile çalımladı, herkes gol diye ayağa kalktı... Dolmabahçe'de inanılmaz an

Beşiktaş Fenerbahçe derbisine damga vuran pozisyon! Kaleciyi bile çalımladı, herkes gol diye ayağa kalktı... Dolmabahçe'de inanılmaz an

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
07.12.2024 19:29
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Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Oldukça hızlı başlayan mücadelenin henüz 10. dakikasında inanılmaz bir pozisyon yaşandı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan dev derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Oldukça hızlı başlayan mücadelenin henüz 10. dakikasında inanılmaz bir pozisyon yaşandı.

HERKES GOL SANDI

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Ceza sahası içinde topla buluşan Edin Dzeko, kaleci Mert'ten de sıyrılıp vuruşuna yaptı ancak herkesin gol diye ayağa kalktığı pozisyonda Emirhan topa müdahale etti ve son anda çizgi üstünden topu çıkardı.

ÇİZGİDE MÜDAHALE

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Pozisyonun tekrarında topun tamamının çizgiyi geçmediği görüldü ve karşılaşma 0-0 beraberlikle sürdü.

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Süper Lig son dakika beşiktaş fenerbahçe
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