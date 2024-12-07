Beşiktaş Fenerbahçe derbisine damga vuran pozisyon! Kaleciyi bile çalımladı, herkes gol diye ayağa kalktı... Dolmabahçe'de inanılmaz an

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan dev derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Oldukça hızlı başlayan mücadelenin henüz 10. dakikasında inanılmaz bir pozisyon yaşandı.

HERKES GOL SANDI

Ceza sahası içinde topla buluşan Edin Dzeko, kaleci Mert'ten de sıyrılıp vuruşuna yaptı ancak herkesin gol diye ayağa kalktığı pozisyonda Emirhan topa müdahale etti ve son anda çizgi üstünden topu çıkardı.

ÇİZGİDE MÜDAHALE

Pozisyonun tekrarında topun tamamının çizgiyi geçmediği görüldü ve karşılaşma 0-0 beraberlikle sürdü.