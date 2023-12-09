Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde sürpriz tercihler! Rıza Çalımbay ve İsmail Kartal kararını verdi! İşte netleşen 11'ler...

FENERBAHÇE 7 MAÇTIR BEŞİKTAŞ'A KARŞI KAZANAMIYOR

Fenerbahçe, Süper Lig'de Beşiktaş ile oynadığı son 7 maçta galibiyet alamadı. Rakibine son lig maçında evinde 4-2 mağlup olan sarı-lacivertli takım, 7 maçtan 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrıldı.



Fenerbahçe bu periyotta rakip filelere 9 gol atarken kalesinde ise 14 gol gördü. Tüpraş Stadı'nda şimdiye kadar oynanan 7 lig maçında 5 beraberlik ve 2 yenilgi alan sarı-lacivertliler, bu deplasmandaki tek galibiyetini 5 Şubat 2017'de oynanan ve 1-0 biten Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde almıştı.