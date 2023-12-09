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  4. Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde sürpriz tercihler! Rıza Çalımbay ve İsmail Kartal kararını verdi! İşte netleşen 11'ler...

Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde sürpriz tercihler! Rıza Çalımbay ve İsmail Kartal kararını verdi! İşte netleşen 11'ler...

09.12.2023 15:26 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe derbi maçta karşılaşacak. İki takımın da kazanmak için sahaya çıkacağı mücadelede ilk 11'ler yavaş yavaş belli oldu. Siyah-beyazlıların kazanarak liderlik yarışından kopmak istememesi, Fenerbahçe'nin ise kazanarak liderliği geri almayı hedeflediği bu zorlu maç öncesi nefesler tutulmuş durumda. İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'leri...

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Derbinin VAR hakemi koltuğunda Özgür Yankaya oturacak. Beşiktaş'ta maçın başlamasına az bir süre kala Aboubakar ile ilgili gelen haber herkesi şaşırttı.

Canlı Skor

14 MAÇTA 12 GALİBİYET

14 MAÇTA 12 GALİBİYET

Ligde oynadığı 14 maçta 12 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle 37 puan toplayan Fenerbahçe, maç eksiğiyle ikinci sırada bulunuyor.

14 MAÇTA 8 GALİBİYET

14 MAÇTA 8 GALİBİYET

Ligde çıktığı 14 maçın 8'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 4'ünden mağlup ayrılan Beşiktaş, hanesine 26 puan yazdırdı. Siyah-beyazlı takım, haftaya averajla 3. sırada girdi.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

Mert Günok, Onur Bulut, Bailly, Omar Colley, Umut Meraş, Necip, Alex-Oxlade Chamberlain, Gedson Fernandes, Muleka, Rebic, Cenk Tosun.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Livakovic, Osayi Samuel, Samet Akaydin, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can, Szymanski, Dusan Tadic, Dzeko.

FENERBAHÇE 7 MAÇTIR BEŞİKTAŞ'A KARŞI KAZANAMIYOR

FENERBAHÇE 7 MAÇTIR BEŞİKTAŞ'A KARŞI KAZANAMIYOR

Fenerbahçe, Süper Lig'de Beşiktaş ile oynadığı son 7 maçta galibiyet alamadı. Rakibine son lig maçında evinde 4-2 mağlup olan sarı-lacivertli takım, 7 maçtan 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe bu periyotta rakip filelere 9 gol atarken kalesinde ise 14 gol gördü. Tüpraş Stadı'nda şimdiye kadar oynanan 7 lig maçında 5 beraberlik ve 2 yenilgi alan sarı-lacivertliler, bu deplasmandaki tek galibiyetini 5 Şubat 2017'de oynanan ve 1-0 biten Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde almıştı.

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