Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde sürpriz tercihler! Rıza Çalımbay ve İsmail Kartal kararını verdi! İşte netleşen 11'ler...

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Derbinin VAR hakemi koltuğunda Özgür Yankaya oturacak. Beşiktaş'ta maçın başlamasına az bir süre kala Aboubakar ile ilgili gelen haber herkesi şaşırttı.
Ligde oynadığı 14 maçta 12 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle 37 puan toplayan Fenerbahçe, maç eksiğiyle ikinci sırada bulunuyor.
Ligde çıktığı 14 maçın 8'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 4'ünden mağlup ayrılan Beşiktaş, hanesine 26 puan yazdırdı. Siyah-beyazlı takım, haftaya averajla 3. sırada girdi.
Mert Günok, Onur Bulut, Bailly, Omar Colley, Umut Meraş, Necip, Alex-Oxlade Chamberlain, Gedson Fernandes, Muleka, Rebic, Cenk Tosun.
Livakovic, Osayi Samuel, Samet Akaydin, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can, Szymanski, Dusan Tadic, Dzeko.
Fenerbahçe, Süper Lig'de Beşiktaş ile oynadığı son 7 maçta galibiyet alamadı. Rakibine son lig maçında evinde 4-2 mağlup olan sarı-lacivertli takım, 7 maçtan 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe bu periyotta rakip filelere 9 gol atarken kalesinde ise 14 gol gördü. Tüpraş Stadı'nda şimdiye kadar oynanan 7 lig maçında 5 beraberlik ve 2 yenilgi alan sarı-lacivertliler, bu deplasmandaki tek galibiyetini 5 Şubat 2017'de oynanan ve 1-0 biten Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde almıştı.