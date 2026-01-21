Tarihe geçti! Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'den büyük başarı

Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Macar Anna Bondar'ı 2-0 yenerek 3. tura yükseldi.

Kadınlar dünya sıralamasının 112. basamağındaki Sönmez, Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar ikinci tur maçında dünya 74 numarası Bondar ile karşılaştı.

SET BİLE VERMEDİ

7'nci kortta oynanan ve toplam 1 saat 30 dakika süren mücadelede rakibini 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup eden 23 yaşındaki Sönmez, Avustralya Açık'ta 3. tura yükselme başarısını gösteren ilk Türk sporcu oldu.

Rakibinin 4 kez servisini kıran milli tenisçi, doğrudan puan kazandıran vuruşlarda (winner) 24'e 10 üstünlük sağlarken, 20 basit hatayla maçı tamamladı.

Sönmez, üçüncü tur mücadelesinde Yulia Putintseva (Kazakistan)-Elsa Jacquemot (Fransa) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.