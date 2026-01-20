SPOR

Roma ve Fiorentina taraftarına deplasman yasağı geldi!

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma ve Fiorentina taraftarının sezon sonuna kadar İtalya'daki deplasman maçlarına gitmelerine yasak getirildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre 18 Ocak Pazar günü, Bologna kenti yakınlarında birbiriyle çatışan Roma ve Fiorentina taraftarlarına, İtalya İçişleri Bakanlığı deplasman yasağı getirdi.

Bakanlığın bu kararının gerekçesinde, iki takım taraftarının hem İtalya'da hem yurt dışında geçmişte karıştığı ciddi bazı olaylara da atıf yapıldığı belirtildi.

İKİ TAKIM TARAFTARLARI SOPALARLA SALDIRDI!

Serie A'nın 21. haftasında Fiorentina deplasmanda Bologna takımını 2-1 yenerken, Roma'da Torino'yu deplasmanda 2-0 mağlup etmişti. Bu müsabakaların ardından farklı kentlerden, kendi şehirlerine dönen Fiorentina ve Roma taraftarları, A1 otoyolunun servis alanında karşı karşıya gelmişti.

Yaklaşık 200 taraftarın karıştığı olaylarda iki takım destekçilerinin birbirlerine sopalarla saldırdığı görüntülere yansımıştı.

Söz konusu olayların, rakip taraftarların birbirlerinden bayrak ve pankart çalma girişiminden kaynaklanmış olabileceği basında yer almıştı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

