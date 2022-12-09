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Beşiktaş "Fenerbahçe ile anlaşmak üzere" dedi, teknik direktör Montella yalanladı! Fenerbahçe'ye Samet Akaydın'dan kötü haber

09.12.2022 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sezon Jorge Jesus ile şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, listenin ilk sırasında yer alan isimlerden biri Adana Demirspor'un 28 yaşındaki savunmacısı Samet Akaydın olmuştu. Sarı-Lacivertli formayı giyip giymeyeceği merak konusu olan Akaydın için Adana Demirspor teknik direktörü Montella'dan oldukça ilginç bir çıkış gelirken, herkes şaşkına döndü. İşte detaylar...

Samet Akaydin

Samet Akaydin

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
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Bu sezon Jorge Jesus ile müthiş bir uyum yakalayan ve şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Fenerbahçe'de ara transfer döneminin yaklaşmasıyla, çalışmalar hız kazanmış durumda. An itibarıyla topladığı 29 puanla lider durumda bulunan Sarı-Lacivertliler, transfer listesine birçok ismi alırken, ismi en yüksek sesle anılan oyuncu ise Adana Demirspor'un başarılı savunmacısı Samet Akaydın olmuştu.

MURAT SANCAK KAPIYI AÇIK BIRAKTI 

MURAT SANCAK KAPIYI AÇIK BIRAKTI 

Fenerbahçe'ye gideceği iddiaların ayyuka çıkmasının ardından konuyla alakalı Twitter'da bir taraftar, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ı etiketleyerek "Başkanım doğru mudur?" şeklinde bir soru yöneltirken, Sancak "Doğru olup olmadığı devre arası transfer döneminde belli olur." şeklinde cevabını vermişti.

"ANLAŞMAK ÜZERE..."

"ANLAŞMAK ÜZERE..."

Beşiktaş için de Samet Akaydın iddiaları ortaya atılırken Sportif Direktör Ceyhun Kazancı "Samet için direkt temasımız olmadı. Fenerbahçe ile anlaşmak üzere olduğunu duydum sadece." ifadelerini kullanmıştı.

MONTELLA İLK KEZ KONUŞTU

MONTELLA İLK KEZ KONUŞTU

Tüm bunlar yaşanırken, Adana Demirspor'un başarılı teknik direktörü Vincenzo Montella Fanatik'e verdiği bir röportajda konuyla alakalı oldukça dikkat çeken bir açıklamada bulundu. İtalyan teknik adam; Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan oyuncuları Samet Akaydin ile ilgili de dikkat çeken bir yorumda bulundu.

'SAMET'İ SATARSAK BAKKALA DÖNERİZ'

'SAMET'İ SATARSAK BAKKALA DÖNERİZ'

"Tayyip Talha'yı satmak zorunda kaldık" diyen Montella sözlerine şöyle devam etti... "Ancak Samet Akaydın'ın gitmesini istemiyoruz, çünkü bakkala dönmek istemiyoruz. Sürekli al-ver yaparak başarılı olamayız. İlk 11'inizden çok oyuncunun ayrılması her takımın kaldırabileceği bir şey değil" dedi.

A MİLLİ TAKIM'A KADAR YÜKSELDİ 

A MİLLİ TAKIM'A KADAR YÜKSELDİ 

Bu sezon Adana Demirspor formasıyla 13 resmi maça çıkan Akaydın, 1 gol kaydetti. Öte yandan 28 yaşındaki savunmacı, bu sezon ilk kez A Milli Takım kadrosuna seçildi ve Çekya ile oynanan karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

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