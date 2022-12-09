Beşiktaş "Fenerbahçe ile anlaşmak üzere" dedi, teknik direktör Montella yalanladı! Fenerbahçe'ye Samet Akaydın'dan kötü haber

Bu sezon Jorge Jesus ile müthiş bir uyum yakalayan ve şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Fenerbahçe'de ara transfer döneminin yaklaşmasıyla, çalışmalar hız kazanmış durumda. An itibarıyla topladığı 29 puanla lider durumda bulunan Sarı-Lacivertliler, transfer listesine birçok ismi alırken, ismi en yüksek sesle anılan oyuncu ise Adana Demirspor'un başarılı savunmacısı Samet Akaydın olmuştu.