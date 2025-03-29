Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi tribünlerde herkesi şaşırtan görüntü! Görenler dönüp bir daha baktı

Süper Lig'in 29. haftasında zirve yarışını oldukça yakından ilgilendiren mücadelede Beşiktaş sahasında namağlup lider Galatasaray'ı konuk ediyor.

TRİBÜNDE HERKESİ ŞAŞIRTTI

Sonucu merakla beklenen karşılaşmada ev sahibi ekibin tarafarlarının yanında Sarı-Kırmızılı taraftarlar da deplasman tribünündeki yerini alırken tribündeki bir görüntü herkesi şaşırttı.

KURAN-I KERİM İLE STADA GELDİ

Sosyal medyada çokça paylaşılan bir görüntüde Kur'an-ı Kerim ile stadyuma gelen bir Galatasaray taraftarının maç öncesi kutsal kitabı okumaya başladığı görüldü.

İŞTE O ANLAR...