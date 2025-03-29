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  4. Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi tribünlerde herkesi şaşırtan görüntü! Görenler dönüp bir daha baktı

Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi tribünlerde herkesi şaşırtan görüntü! Görenler dönüp bir daha baktı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.03.2025 20:17
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Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında ezeli rakiplerden Beşiktaş ile Galatasaray Dolmabahçe'de karşı karşıya gelirken mücadele öncesi deplasman tribünlerindeki bir görüntü herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 29. haftasında zirve yarışını oldukça yakından ilgilendiren mücadelede Beşiktaş sahasında namağlup lider Galatasaray'ı konuk ediyor.

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TRİBÜNDE HERKESİ ŞAŞIRTTI

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Sonucu merakla beklenen karşılaşmada ev sahibi ekibin tarafarlarının yanında Sarı-Kırmızılı taraftarlar da deplasman tribünündeki yerini alırken tribündeki bir görüntü herkesi şaşırttı.

KURAN-I KERİM İLE STADA GELDİ

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Sosyal medyada çokça paylaşılan bir görüntüde Kur'an-ı Kerim ile stadyuma gelen bir Galatasaray taraftarının maç öncesi kutsal kitabı okumaya başladığı görüldü.

İŞTE O ANLAR...
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Derbi tribün son dakika beşiktaş galatasaray
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