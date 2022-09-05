Beşiktaş, Galatasaray'ın eski yıldızı Denayer'i alıyor! Bu kez ikna edildi

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in stoper transferi istemesinin ardından gaza basan siyah-beyazlı yönetim listesine tanıdık bir ismi aldı. Bir dönem Galatasaray forması da giyen Jason Denayer ile görüşmeye başlayan Beşiktaşlı yetkililer olumlu mesafe aldı.

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Fransa Ligue 1 ekibi Lyon'la yollarını ayırması sonrasında boşa çıkan 27 yaşındaki Belçikalı stoperle, 2.5 milyon Euro'dan başlayan pazarlıklar, 1.6 milyon euro seviyesine geriledi. Denayer'in Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı ve önümüzdeki günlerde bu transferin olumlu sonuçlanması bekleniyor. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen Belçikalı futbolcu, Manchester City, Galatasaray, Sunderland, Celtic ve Lier takımlarında oynamıştı.