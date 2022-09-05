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Beşiktaş, Galatasaray'ın eski yıldızı Denayer'i alıyor! Bu kez ikna edildi

05.09.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın gündeminde stoper transferi var. Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Denayer'i listesine alan Beşiktaş, yıldız oyuncunun transferini önümüzdeki günlerde noktalamayı planlıyor.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in stoper transferi istemesinin ardından gaza basan siyah-beyazlı yönetim listesine tanıdık bir ismi aldı. Bir dönem Galatasaray forması da giyen Jason Denayer ile görüşmeye başlayan Beşiktaşlı yetkililer olumlu mesafe aldı.

BU KEZ İKNA EDİLDİ

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Fransa Ligue 1 ekibi Lyon'la yollarını ayırması sonrasında boşa çıkan 27 yaşındaki Belçikalı stoperle, 2.5 milyon Euro'dan başlayan pazarlıklar, 1.6 milyon euro seviyesine geriledi. Denayer'in Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı ve önümüzdeki günlerde bu transferin olumlu sonuçlanması bekleniyor. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen Belçikalı futbolcu, Manchester City, Galatasaray, Sunderland, Celtic ve Lier takımlarında oynamıştı.

DENAYER FOTOĞRAFLARI

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