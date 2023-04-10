Beşiktaş Giresunspor maçının ardından Aboubakar için bomba iddia! "Rakibinin ensesine yumruk ve kafa attı, VAR gizledi"

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 28'inci hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Giresunspor karşı karşıya gelirken, mücadele Siyah-Beyazlılar'ın 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Karşılaşmada yaşanan bir pozisyon büyük tartışmalara neden olurken, açıklamalar üst üste geldi. Beşiktaş'ın kaydettiği ikinci gol öncesi Vincent Aboubakar ile Görkem Sağlam arasında yaşanan pozisyonda Giresunspor cephesi faul beklerken, karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan 'devam' kararı verdi.
Karşılaşmada son düdüğün çalmasının ardından pozisyonu yorumlayan eski hakemlerden Ahmet Çakar, sert açıklamalarda bulunurken, "Aboubakar rakibine kada ve yumruk atıyor" ifadelerini kullanırken, hakeme tepki gösterdi. Bir diğer eski hakem Erman Toroğlu da benzer tepkiler gösterirken, "Kesin kırmızı kart" ifadelerini kullandı.
Aboubakar'ın rakibinin ensesine attığı yumruğu neden gizlediniz? Yayıncı kuruluşa sesleniyorum. VAR hakemlerine bunu neden bildirmediniz? Bana bir görüntü gösterdiler, Aboubakar rakibinin ensesine yumruğu atıyor, bir de kafa atmış. Bu görüntüyü maç içinde VAR hakemlerine bildirmediler.
Erden Timur denen beyefendi, bundan 10 gün önce yangın yaptı. Yayıncı kuruluş, hakem yorumcuları, federasyon... Bir operasyon var, belgelerini açıklayacağız dedi. Lale Orta'ya en ağır hakaretleri 3 dakika boyunca Galatasaray tribünleri topyekün yaptı. TFF'nin talimatıyla bu rapora yazılmadı.
Federasyon ve medyadaki bazı kişiler, Lale Orta'yı yemek istiyor. Ertem Şener de entrikanın içindedir. Kendisi haindir. Lale Orta'ya operasyon yapıyorlar.
Şimdi Beşiktaş ne diyecek? Herkes için adalet! Adama yumruk atıyor. Lale Orta ne diyecek? Galatasaraylılar diyor ki, haklı olarak, sen bu adamı VAR'a çağırmadın, hakem atlayabilir, sen çağır. Bu pozisyonda çağırmıyorsanız kafa karışıyor. VAR eğitimi için aldığın adam 1.5 ay önce istifa edip gitti. Adam nakavt oluyor nakavt. Kesin kırmızı kart.
2 maçtan aşağı yemez. Haydi ne yapacaksın? Cenk de sakatlandı. Hani adalet abi, hani adalet! Şimdi bunları burada net görüyoruz. TV'nin başındaki adam net görüyor. Bunların önünde kaç tane kamera var. Döndürüyor, bakıyorlar. Şu olay çok net bir olay. Penaltı mı falan değil. Bu çok net kırmızı. Bunun siyahı beyaz var mı, yok. Bunu çağırmıyorsa VAR, kasıt var. Adama yandan iyi geçiriyor ha! Bir kafa, bir kol, bir karaciğer dalak. Aslında Orhan Ayhan'ı çağırsak daha iyiydi. Orhan Ayhan, 'karaciğer dalak' derdi.