Beşiktaş Giresunspor maçının ardından Aboubakar için bomba iddia! "Rakibinin ensesine yumruk ve kafa attı, VAR gizledi"

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 28'inci hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Giresunspor karşı karşıya gelirken, mücadele Siyah-Beyazlılar'ın 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Karşılaşmada yaşanan bir pozisyon büyük tartışmalara neden olurken, açıklamalar üst üste geldi. Beşiktaş'ın kaydettiği ikinci gol öncesi Vincent Aboubakar ile Görkem Sağlam arasında yaşanan pozisyonda Giresunspor cephesi faul beklerken, karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan 'devam' kararı verdi.

Karşılaşmada son düdüğün çalmasının ardından pozisyonu yorumlayan eski hakemlerden Ahmet Çakar, sert açıklamalarda bulunurken, "Aboubakar rakibine kada ve yumruk atıyor" ifadelerini kullanırken, hakeme tepki gösterdi. Bir diğer eski hakem Erman Toroğlu da benzer tepkiler gösterirken, "Kesin kırmızı kart" ifadelerini kullandı.

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