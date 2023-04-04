Beşiktaş'ı da çalıştırmıştı ismi Süper Lig anılıyordu! Slaven Bilic öyle bir karar verdi ki... Yeni takımında para almayacak

Süper Lig'de daha önce Beşiktaş'ı da çalıştırmış olan ve ismi sık sık 'Türkiye'ye geri dönecek' şeklinde anılmaya devam eden Hırvat Teknik adam Slaven Bilic, son olarak Championship ekiplerinden Watford'da görev almıştı. Eylül ayının sonunda takımın başına geçen Hırvat teknik adam ile Mart ayı itibariyle yollar ayrılırken, o tarihten bu yana herhangi bir kulüp ile anlaşabilmiş değil.