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  4. Beşiktaş'ı da çalıştırmıştı ismi Süper Lig anılıyordu! Slaven Bilic öyle bir karar verdi ki... Yeni takımında para almayacak

Beşiktaş'ı da çalıştırmıştı ismi Süper Lig anılıyordu! Slaven Bilic öyle bir karar verdi ki... Yeni takımında para almayacak

04.04.2023 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de Beşiktaş'ı da çalıştıran ve o dönemde taraftarın sevgili olan Slaven Bilic için Türkiye'ye geri döneceği yönünde iddialar ortaya atılırken, yeni adresine dair çok konuşulacak haber kaleme alındı. İşte detaylar...

Süper Lig'de daha önce Beşiktaş'ı da çalıştırmış olan ve ismi sık sık 'Türkiye'ye geri dönecek' şeklinde anılmaya devam eden Hırvat Teknik adam Slaven Bilic, son olarak Championship ekiplerinden Watford'da görev almıştı. Eylül ayının sonunda takımın başına geçen Hırvat teknik adam ile Mart ayı itibariyle yollar ayrılırken, o tarihten bu yana herhangi bir kulüp ile anlaşabilmiş değil.

ŞAMPİYONLUK YAŞADI...

ŞAMPİYONLUK YAŞADI...

Başarılı hocanın, İngiltere macerası 2 yıl sürerken, Bilic sürpriz bir şekilde Suudi Arabistan'ın yolunu tutmuş, Al İttihad'a imza atmıştı. Ortadoğu'da sadece 5 ay kalan deneyimli antrenör, West Brom'la İngiltere'ye geri döndü. West Brom'u, Premier Lig'e çıkaran tecrübeli çalıştırıcı, İngiltere serüveninin ardından yine sürpriz bir kararla kıta değiştirerek Çin'e, Beijing Guoan'a imza attı.

ÇİN SÜRPRİZİ 

ÇİN SÜRPRİZİ 

Beijing Guoan'ı 1 sene çalıştırdıktan sonra Bilic'in hangi takıma gideceği merak konusu olurken, deneyimli teknik adam sezon başında İngiltere Championship'e geri döndü ve Watford'la 2 yıllık kontrat imzaladı.

UKRAYNA MİLLİ TAKIMI İLE GÖRÜŞÜYOR 

UKRAYNA MİLLİ TAKIMI İLE GÖRÜŞÜYOR 

Mart 2023'te Watford'la yollarını ayırmasının ardından herhangi bir takımla anlaşmayan Bilic'le ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, ismi Süper Lig ekipleriyle de anılan Bilic, teknik direktör arayışlarını sürdüren Ukrayna Milli Takımı ile görüşüyor.

ÜCRET TALEP ETMİYOR 

ÜCRET TALEP ETMİYOR 

Adı Türk takımlarıyla da anılan Slaven Bilic'in de Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna Milli Takımı'nın başına geçmeye sıcak baktığı haberin detayları arasında yer alırken, iki taraf arasındaki görüşmelerinde Bilic herhangi bir ücret talep etmiyor. Daha önce uluslararası arenada Hırvatistan Milli Takımı'nı çalıştıran Slaven Bilic takımın başında çıktığı 65 resmi maçta 2.15 puan ortalaması yakalamıştı.

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