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Beşiktaş'ın Club Brugge karşısında 14 dakikada 2-0 geriye düştü rakibinden tam 5 gol yedi! Beşiktaş taraftarının sabrı taştı! "Takımı komple gönderin"

30.11.2023 21:20 | Son Güncelleme:
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UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, gruptaki 5. maçında Belçika ekibi Club Brugge ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin henüz 14. dakikasında rakibi karşısında 2-0 geriye düşen temsilcimiz mücadeleden 5-0'lık mağlubiyetle ayrılırken bu performans taraftarın yoğun tepkisine neden oldu. İşte detaylar...

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş D Grubu 5. hafta maçında sahasında Belçika ekibi Club Brugge ile karşı karşıya geldi.

Gruptan çıkma şansı kalmayan ve 1 puanla son sırada yer alan Siyah-Beyazlılar, Brugge karşısında da maça kötü bir başlangıç yaparken kalesinde 14 dakikada gördüğü 2 golle 2-0 geriye düşerken rakibine 5-0 mağlup oldu.

Temsilcimizin bu performansı sonrası tribünlerden tepkiler yükselirken, Siyah-Beyazlı taraftarlar sosyal medyada da bu tabloya adeta isyan etti.

"TAKIMI KOMPLE GÖNDERİN"

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Bazı taraftarlar kaleci Ersin'i yoğun şekilde eleştirirken, bazı taraftarlar "Takımı komple" isyanında bulundu.

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