Beşiktaş'ın Club Brugge karşısında 14 dakikada 2-0 geriye düştü rakibinden tam 5 gol yedi! Beşiktaş taraftarının sabrı taştı! "Takımı komple gönderin"

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş D Grubu 5. hafta maçında sahasında Belçika ekibi Club Brugge ile karşı karşıya geldi.

Gruptan çıkma şansı kalmayan ve 1 puanla son sırada yer alan Siyah-Beyazlılar, Brugge karşısında da maça kötü bir başlangıç yaparken kalesinde 14 dakikada gördüğü 2 golle 2-0 geriye düşerken rakibine 5-0 mağlup oldu.

Temsilcimizin bu performansı sonrası tribünlerden tepkiler yükselirken, Siyah-Beyazlı taraftarlar sosyal medyada da bu tabloya adeta isyan etti.

"TAKIMI KOMPLE GÖNDERİN"

Bazı taraftarlar kaleci Ersin'i yoğun şekilde eleştirirken, bazı taraftarlar "Takımı komple" isyanında bulundu.

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