Beşiktaş'ın yenilgisi sonrası spor yazarlarından olay yaratacak sözler! "Bu böyle gitmez, çekilecek kahır değil"

"TARİH AFFETMEYECEK" (SİNAN VARDAR / FOTOMAÇ)

"Süper Ligin iki iddiası olmayan takımı ve seyirciyi de futbol olarak tatmin etmeyen bir maç izledik. Beşiktaş için bu sözü söyleyeceğim aklıma gelmezdi ama ne yazık ki Beşiktaş'ta bir tane vasatı geçen futbolcu yok. Bu takımı oluşturan, transfer matematiğini yapan her kim ya da kimlerse Beşiktaş'a hesap vermek zorunda. Daha uzun uzadıya birçok şey yazılabilir ama ben durumu tek cümle le özetleyeyim: Allah yeni yönetimin yardımcısı olsun. Koca Beşiktaş'ı bu duruma düşürenleri tarih affetmeyecek."