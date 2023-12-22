Beşiktaş'ın yenilgisi sonrası spor yazarlarından olay yaratacak sözler! "Bu böyle gitmez, çekilecek kahır değil"

Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde öne geçtiği karşılaşmada rakibine 3-1 mağlup olurken, yaşanan bu yenilgi camiada büyük üzüntü yaratmıştı.
Siyah-Beyazlılar 3 haftadır 3 puana hasret kalırken, maçın ardından teknik direktör Rıza Çalımbay ile de yolların ayrıldığı açıklanmıştı.
Spor yazarları da Beşiktaş'ın içinde bulunduğu bu durumu değerlendirirken, "Çekilecek kahır değil" ifadelerini kullandı.
"Beşiktaş'ın iyi niyeti ve gayreti mücadeleyi ancak belirli bir yere kadar taşıyabiliyor. Futbolun temel bir gerçeği var. İyi oyuncun yoksa mücadele yetmiyor. Hele büyük takım olarak oyun liderlerin ve yıldızların yoksa işler sarpa sarıyor. Çok uzun bir dönemdir Beşiktaş tarihinde bu kadar vasat ve sıradan takım görüntüsünü görmedik."
"Öyle bir ikinci gol yedi ki, bırakın Beşiktaş’ı hiçbir Süper Lig takımına yakışmayacak şekilde basit bir gol. Zaten sonra da maç bitti. Evlere şenlik 3. gol ise maçın tuzu biberi oldu. Beşiktaş taraftarını anlıyorum. Sezon bir an önce bitsin istiyorlar. Ama daha çok var. Çekilecek kahır değil. Ne diyelim Allah kolaylık versin."
"Süper Ligin iki iddiası olmayan takımı ve seyirciyi de futbol olarak tatmin etmeyen bir maç izledik. Beşiktaş için bu sözü söyleyeceğim aklıma gelmezdi ama ne yazık ki Beşiktaş'ta bir tane vasatı geçen futbolcu yok. Bu takımı oluşturan, transfer matematiğini yapan her kim ya da kimlerse Beşiktaş'a hesap vermek zorunda. Daha uzun uzadıya birçok şey yazılabilir ama ben durumu tek cümle le özetleyeyim: Allah yeni yönetimin yardımcısı olsun. Koca Beşiktaş'ı bu duruma düşürenleri tarih affetmeyecek."
"Beşiktaş o hale geldi ki en iyi adamı kalecisi Mert Günok'tu… Artık o bile dayanamadı. Aslında uzun zamandır dikkat ediyorum Beşiktaş bir formayla oynuyor. Kusura bakmasınlar ama bu forma Beşiktaş'a hiç yakışmıyor. Siyah mı, gri mi belli değil. Beşiktaş'ın, sahaya çıkarken forması bile rakipte etkili olamıyor. Yeni gelen yönetime daha çok iş düşecek… "
"Beşiktaş’ta radikal değişiklikler şart. Kadro dışı kararları gerekirse bir daha gözden geçirilmeli. Bu kalite ligde kolay kolay maç kazanamaz. Beşiktaş’ta futbolu yönetenlerin takımı toparlamak için net kararlar alması şart. Çünkü böyle gitmeyeceği apaçık ortada."