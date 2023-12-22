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Beşiktaş'ın yenilgisi sonrası spor yazarlarından olay yaratacak sözler! "Bu böyle gitmez, çekilecek kahır değil"

22.12.2023 09:25 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'de 17. haftanın perdesi kapanırken, haftanın kapanış mücadelesinde Beşiktaş sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Mücadele Akdeniz ekibinin 3-1'lik galibiyeti ile sonuçlanırken bu sonuç Siyah-Beyazlı camiada tepkiye neden oldu. Maçın bitiş düdüğünün ardından spor yazarları da mücadeleye dair değerlendirmede bulunurken, Beşiktaş'a sert bir dille yüklendi. İşte detaylar...

Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde öne geçtiği karşılaşmada rakibine 3-1 mağlup olurken, yaşanan bu yenilgi camiada büyük üzüntü yaratmıştı.

Siyah-Beyazlılar 3 haftadır 3 puana hasret kalırken, maçın ardından teknik direktör Rıza Çalımbay ile de yolların ayrıldığı açıklanmıştı.

Spor yazarları da Beşiktaş'ın içinde bulunduğu bu durumu değerlendirirken, "Çekilecek kahır değil" ifadelerini kullandı.

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"ÇOK UZUN ZAMANDIR GÖRMEDİK" (ALİ GÜLTİKEN / SABAH)

"ÇOK UZUN ZAMANDIR GÖRMEDİK" (ALİ GÜLTİKEN / SABAH)

"Beşiktaş'ın iyi niyeti ve gayreti mücadeleyi ancak belirli bir yere kadar taşıyabiliyor. Futbolun temel bir gerçeği var. İyi oyuncun yoksa mücadele yetmiyor. Hele büyük takım olarak oyun liderlerin ve yıldızların yoksa işler sarpa sarıyor. Çok uzun bir dönemdir Beşiktaş tarihinde bu kadar vasat ve sıradan takım görüntüsünü görmedik." 

"ÇEKİLECEK KAHIR DEĞİL" (HALİL ÖZER / MİLLİYET)

"ÇEKİLECEK KAHIR DEĞİL" (HALİL ÖZER / MİLLİYET)

 "Öyle bir ikinci gol yedi ki, bırakın Beşiktaş’ı hiçbir Süper Lig takımına yakışmayacak şekilde basit bir gol. Zaten sonra da maç bitti. Evlere şenlik 3. gol ise maçın tuzu biberi oldu. Beşiktaş taraftarını anlıyorum. Sezon bir an önce bitsin istiyorlar. Ama daha çok var. Çekilecek kahır değil. Ne diyelim Allah kolaylık versin." 

"TARİH AFFETMEYECEK" (SİNAN VARDAR / FOTOMAÇ)

"TARİH AFFETMEYECEK" (SİNAN VARDAR / FOTOMAÇ)

"Süper Ligin iki iddiası olmayan takımı ve seyirciyi de futbol olarak tatmin etmeyen bir maç izledik. Beşiktaş için bu sözü söyleyeceğim aklıma gelmezdi ama ne yazık ki Beşiktaş'ta bir tane vasatı geçen futbolcu yok. Bu takımı oluşturan, transfer matematiğini yapan her kim ya da kimlerse Beşiktaş'a hesap vermek zorunda. Daha uzun uzadıya birçok şey yazılabilir ama ben durumu tek cümle le özetleyeyim: Allah yeni yönetimin yardımcısı olsun. Koca Beşiktaş'ı bu duruma düşürenleri tarih affetmeyecek." 

"YENİ YÖNETİME ÇOK İŞ DÜŞECEK" (ERMAN TOROĞLU / FOTOMAÇ)

"YENİ YÖNETİME ÇOK İŞ DÜŞECEK" (ERMAN TOROĞLU / FOTOMAÇ)

"Beşiktaş o hale geldi ki en iyi adamı kalecisi Mert Günok'tu… Artık o bile dayanamadı. Aslında uzun zamandır dikkat ediyorum Beşiktaş bir formayla oynuyor. Kusura bakmasınlar ama bu forma Beşiktaş'a hiç yakışmıyor. Siyah mı, gri mi belli değil. Beşiktaş'ın, sahaya çıkarken forması bile rakipte etkili olamıyor. Yeni gelen yönetime daha çok iş düşecek… " 

"BÖYLE GİTMEZ" (GÜNTEKİN ONAY / HÜRRİYET)

"BÖYLE GİTMEZ" (GÜNTEKİN ONAY / HÜRRİYET)

"Beşiktaş’ta radikal değişiklikler şart. Kadro dışı kararları gerekirse bir daha gözden geçirilmeli. Bu kalite ligde kolay kolay maç kazanamaz. Beşiktaş’ta futbolu yönetenlerin takımı toparlamak için net kararlar alması şart. Çünkü böyle gitmeyeceği apaçık ortada." 

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