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Beşiktaş karşısında kalesinde devleşti! Sosyal medya kaynıyor... Uğurcan Çakır mağlubiyeti tek başına engelledi!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
15.09.2024 22:05
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Milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'de heyecan derbiyle devam etti. Trabzonspor ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, takımı on kişi kaldıktan sonra Beşiktaşlı oyunculara gol şansı tanımayarak yaptığı kurtarışlarla mağlubiyeti engelledi. Sergilediği performansla sosyal medyada gündem oldu.

Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'ı konuk etti.

Trabzon'da kazanan çıkmadı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Dev maçta Karadeniz ekibinin kalecisi Uğurcan Çakır, yaptığı kurtarışlarla maça damga vurdu.

Bordo-mavililerin file bekçisi, yaşanan pozisyonlarda kalesinde devleşti.

KALESİNDE DEVLEŞTİ

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Derbide Beşiktaş, Trabzonspor'u 10 kişi kalmasıyla birlikte şut yağmuruna tuttu. Ancak milli kaleci Uğurcan Çakır'ı geçmekte büyük zorluk çekti. Yaptığı kurtarışlarla sosyal medyada gündem oldu.

Karşılaşmada altı kritik kurtarışa imza atan milli kaleci, aynı zamanda da siyah-beyazlıların açtığı ortalardan üç tanesini çıkıp alarak başarılı bir performans sergiledi.

Tecrübeli kaleci kalesinde devleşmesine rağmen 34. dakikada Gedson'nun golüne engel olamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Uğurcan Çakır beşiktaş
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