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Beşiktaş mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe için Sergen Yalçın iddiası! Canlı yayında açıkladı "Hafta içi görüşme yapılacak"

03.04.2023 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de Beşiktaş karşısında oynadığı derbi mücadelesinde 4-2'lik mağlubiyetle ayrılırken, şampiyonluk yarışında da büyük bir yara almış durumda. Bu sonucun ardından Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör Jorge Jesus eleştiri oklarının hedefi olurken, Fenerbahçe için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Buna göre yönetim hafta içi Beşiktaş'tan ayrılmasının ardından herhangi bir takım çalıştırmayan Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştirecek. İşte detaylar...

Süper Lig'in 27'nci haftasında oynanan ve zirve yarışını yakından ilgilen Fenerbahçe Beşiktaş derbisi unutulmayacak anlara sahne olurken, zorlu maçta kazanan 4-2'lik skorla konuk ekip Beşiktaş olmuştu. Alınan bu sonuç sonrası liderlik yarışında büyük yara alan Fenerbahçe'de taraftarlar takıma oldukça tepkili bir tavır sergilerken, teknik direktör Jorge Jesus da eleştiri oklarının hedefindeki isimlerden bir tanesi.

DERBİ KARNESİ KÖTÜ 

DERBİ KARNESİ KÖTÜ 

Bu sezon Sarı-Lacivertliler'in başında 4 derbiye çıkan Jesus, bu maçların 3'ünden yenilgiyle ve 1'inden de beraberlikle ayrıldı ve hiç galibiyet alamayarak kötü bir performans ortaya koydu. Tecrübeli hoca için ayrılık iddialarının da ardı arkası kesilmezken, sezon sonu sona erecek sözleşmesi belirsizliğini koruyordu.

"TÜM KONSANTREM FENERBAHÇE" 

"TÜM KONSANTREM FENERBAHÇE" 

Hatta takımdan ayrılacağına dair birçok iddia ortaya atılan Portekizli hoca için Brezilya Milli Takımı ve Suudi Arabistan Milli Takımı için en ciddi adaylardan biri olduğu iddia edilirken, Jesus cephesinden çıkan bu haberlerine dair "Sezon sonuna kadar tüm konsantrem Fenerbahçe" açıklaması gelmişti.

SERGEN YALÇIN İDDİASI 

SERGEN YALÇIN İDDİASI 

Tüm bunlar yaşanırken, alınan Beşiktaş mağlubiyetinin ardından çok konuşulacak sürpriz bir iddia gündemde. NutSpor’da yorumculuk yapan eski milli futbolcu Batuhan Karadeniz, sarı-lacivertli takımın hafta içinde teknik direktörlük için Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştireceğini öne sürdü.

"REKLAM ARASINDA TELEFON GELDİ" 

"REKLAM ARASINDA TELEFON GELDİ" 

Batuhan Karadeniz konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Reklam arasında bir telefon geldi bana ve bu çok önemli, aslında bunu buradan söylememem gerekiyor. Bana da kızacaklar telefonu eden çok sevdiğim bir kardeşim, ama söylemek zorundayım. Madem bu işi yapıyoruz, hakkıyla yapalım... Hafta için Fenerbahçe'nin Sergen Yalçın ile görüşme yapacağı haberi geldi."

GÖRÜŞME HAFTA İÇİ... 

GÖRÜŞME HAFTA İÇİ... 

"Fenerbahçe yönetimine çok yakın bir arkadaşım aradı, hafta içi Sergen Yalçın ile bir görüşme ayarlayacaklarını söyledi." ifadelerini kullandı.

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