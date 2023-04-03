Beşiktaş mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe için Sergen Yalçın iddiası! Canlı yayında açıkladı "Hafta içi görüşme yapılacak"

"REKLAM ARASINDA TELEFON GELDİ"

Batuhan Karadeniz konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Reklam arasında bir telefon geldi bana ve bu çok önemli, aslında bunu buradan söylememem gerekiyor. Bana da kızacaklar telefonu eden çok sevdiğim bir kardeşim, ama söylemek zorundayım. Madem bu işi yapıyoruz, hakkıyla yapalım... Hafta için Fenerbahçe'nin Sergen Yalçın ile görüşme yapacağı haberi geldi."