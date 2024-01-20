Beşiktaş Pendik'te dağıldı, Fernando Santos ilk mağlubiyetini tattı! Siyah-Beyazlılar rakibine 4-0 mağlup oldu

GOL 4'TE GELDİ

Mücadelenin tek golü maçın henüz 4. dakikasında Siyah-Beyazlılar'ın da eski oyuncusu olan Umut Nayir'den geldi. Süper Lig kariyerinde ceza sahası dışından ilk golünü kaydeden Umut Nayir, Beşiktaş'ın da bu sezon kalesinde gördüğü en erken golü kaydetmiş oldu.