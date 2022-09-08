Beşiktaş, Redmond transferini resmen duyurdu! Yıldız oyuncunun forma numarası da belli oldu

Nathan Redmond, Instagram paylaşımıyla Southampton kulübüne ve taraftarlarına teşekkür ederek veda etmişti. Beşiktaş paylaştığı videoyla Redmond transferini resmen açıkladı.

Beşiktaş, Nathan Redmond transferini bu video ile duyurdu! https://t.co/hd4xZeCz9v — Mynet Spor (@mynetspor) September 8, 2022

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2022-23 sezonu transfer çalışmaları kapsamında İngiliz orta saha oyuncusu Nathan Redmond ile sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Nathan Redmond'a Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

DAVID BECKHAM PAYLAŞIMI

28 yaşındaki futbolcu, İngiliz efsane ile paylaştığı fotoğrafına, "Yeni başlangıçtan önce idolümle tanışmak benim için onur. Tavsiyelerin için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş’ın şu ana kadarki transferleri:

-Gedson Fernandes

-Jackson Muleka

-Emrecan Uzunhan

-Romain Saiss

-Cenk Tosun

-Wout Weghorst

-Arthur Masuaku

-Kerem Atakan Kesgin

-Dele Alli

-Nathan Redmond

NATHAN REDMOND KİMDİR?

Nathan Daniel Jerome Redmond, 6 Mart 1994 tarihinde Birmingham'da dünyaya geldi. Futbol kariyerine 2010 yılında doğduğu kentin takımında başlayan Jamaika asıllı futbolcu, Burton Albion'a kiralanmıştır. Bir sezon sonra Birmingham City A takımına yükselen Redmond, burada çıktığı 82 maçta 9 gol 11 asist yaptı. İki sezon sonra ilk transferini yapan 28 yaşındaki sol kanat, 2.3 milyon euro karşılığında Norwich City'e transfer oldu. Norwich kariyerinde 123 maçına çıkan İngiliz kanat, 13 gol atarken 21 de asist yaptı. 2016 Temmuz ayında 13.5 milyon euro karşılığında Southampton'a transfer olan futbolcu, kariyerine hala burada devam etmektedir. Southampton'da 232 maçta 30 gol atan tecrübeli kanat, 27 de asist yaptı. Nathan Redmond, kariyerinde sadece 1 kez İngiltere milli takımında görev almıştır.