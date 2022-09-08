SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş, Redmond transferini resmen duyurdu! Yıldız oyuncunun forma numarası da belli oldu

Beşiktaş, Redmond transferini resmen duyurdu! Yıldız oyuncunun forma numarası da belli oldu

08.09.2022 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Redmond transferini resmen duyurdu. Yıldız oyuncu siyah-beyazlı takımda '15' numaralı formayı giyecek. Galatasaray'ın da çok istediği isimlerin başında gelen Redmond, sarı-kırmızılıların teklifini reddederek kararını Beşiktaş'tan yana kullandı. Premier League takımı Southampton'da forma giyen İngiliz oyuncu siyah-beyazlı takımla sözleşme imzaladı.

Nathan Redmond, Instagram paylaşımıyla Southampton kulübüne ve taraftarlarına teşekkür ederek veda etmişti. Beşiktaş paylaştığı videoyla Redmond transferini resmen açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2022-23 sezonu transfer çalışmaları kapsamında İngiliz orta saha oyuncusu Nathan Redmond ile sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Nathan Redmond'a Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

DAVID BECKHAM PAYLAŞIMI

28 yaşındaki futbolcu, İngiliz efsane ile paylaştığı fotoğrafına, "Yeni başlangıçtan önce idolümle tanışmak benim için onur. Tavsiyelerin için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

071662579747

Beşiktaş’ın şu ana kadarki transferleri:

-Gedson Fernandes
-Jackson Muleka
-Emrecan Uzunhan
-Romain Saiss
-Cenk Tosun
-Wout Weghorst
-Arthur Masuaku
-Kerem Atakan Kesgin
-Dele Alli
-Nathan Redmond

NATHAN REDMOND KİMDİR?

nathan-redmond-1662472571-91826

Nathan Daniel Jerome Redmond, 6 Mart 1994 tarihinde Birmingham'da dünyaya geldi. Futbol kariyerine 2010 yılında doğduğu kentin takımında başlayan Jamaika asıllı futbolcu, Burton Albion'a kiralanmıştır. Bir sezon sonra Birmingham City A takımına yükselen Redmond, burada çıktığı 82 maçta 9 gol 11 asist yaptı. İki sezon sonra ilk transferini yapan 28 yaşındaki sol kanat, 2.3 milyon euro karşılığında Norwich City'e transfer oldu. Norwich kariyerinde 123 maçına çıkan İngiliz kanat, 13 gol atarken 21 de asist yaptı. 2016 Temmuz ayında 13.5 milyon euro karşılığında Southampton'a transfer olan futbolcu, kariyerine hala burada devam etmektedir. Southampton'da 232 maçta 30 gol atan tecrübeli kanat, 27 de asist yaptı. Nathan Redmond, kariyerinde sadece 1 kez İngiltere milli takımında görev almıştır.

NATHAN REDMOND FOTOĞRAFLARI

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
beşiktaş redmond
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Maaş zammında rakamlar ortaya çıktı

Maaş zammında rakamlar ortaya çıktı

Pişkin hırsızdan yüzsüz paylaşım! 'Eşek gibi çalışıyorum'

Pişkin hırsızdan yüzsüz paylaşım! 'Eşek gibi çalışıyorum'

İstanbul'a gelmişti! Galatasaray'ı reddedip Beşiktaş'a imzayı attı...

İstanbul'a gelmişti! Galatasaray'ı reddedip Beşiktaş'a imzayı attı...

Galatasaray'da 6 ayrılık birden

Galatasaray'da 6 ayrılık birden

Icardi'nin transferi başını yaktı

Icardi'nin transferi başını yaktı

Son transfer bombası: Cristiano Ronaldo!

Son transfer bombası: Cristiano Ronaldo!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Milyonlarca izlendi, olay oldu! Vücudunu ikiye katlıyor

Milyonlarca izlendi, olay oldu! Vücudunu ikiye katlıyor

Türk oyuncularla İngilizce film! Fragmanı yayınlandı

Türk oyuncularla İngilizce film! Fragmanı yayınlandı

PARTNER
Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Brezilya'da dehşete düşüren görüntüler: Onlarca timsah kıyıda!

Brezilya'da dehşete düşüren görüntüler: Onlarca timsah kıyıda!

Hırsın böylesi! Sırf okulda çocuğunun önüne geçmesin diye...

Hırsın böylesi! Sırf okulda çocuğunun önüne geçmesin diye...

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.