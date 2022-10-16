Beşiktaş'ta öfke arşa ulaştı! 40 bin kişi hep bir ağızdan istifa çağrısında bulundu! Sergen Yalçın ve Şenol Güneş sesleri...

Beşiktaşlı taraftarların sabrı tükendi. Haftalardır süren Valerien Ismael tepkisi Trabzonspor maçında adeta arşa çıktı. Maç sonunda 40 bin kişi Fransız teknik adamın istifa etmesi için tezahüratta bulundu.

MAÇ BİTER BİTMEZ SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Beşiktaş'ın teknik direktörü Valerien Ismael, Trabzonspor maçının hemen ardından soyunma odasına gitti. Siyah-beyazlı oyuncular ise taraftarlar özür dilemek için tribünlerin önüne gitti. Fakat öfkeli taraftarlar tüm futbolcuları ıslıklayarak geri gönderdi.

ŞENOL GÜNEL VE SERGEN YALÇIN SESLERİ

Maçın ardından Beşiktaş taraftarları, teknik direktör Valerien Ismael'e uzun süre istifa çağrısında bulundu. Taraftarlardan bazıları Şenol Güneş'in ismini telaffuz ederken, bazıları da Sergen Yalçın özelinde tezahüratta bulundu.