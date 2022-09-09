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Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye olay gönderme!

09.09.2022 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Beşiktaş'ın Adana Demirspor'dan, ezeli rakiplerinden Fenerbahçe'nin büyük oranda anlaştığı Tayyip Talha Sanuç'u kadrosuna katarken, bu transferin yankıları sürüyor. Siyah-Beyazlılar yeni transferine dair yaptığı paylaşımda Sarı-Lacivertliler'e göndermede bulundu. İşte Beşiktaş'ın o paylaşımı ve detaylar...

Tayyip Talha Sanuç

Tayyip Talha Sanuç

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Süper Lig'de transfer döneminde perde, 8 Eylül itibarıyla resmen kapandı. Transfer döneminin son saatlerinde transferler ardı ardına açılırken, Fenerbahçe'nin büyük oranda anlaşma sağladığı Tayyip Talha Sanuç, Beşiktaş ile anlaşma sağlamıştı.

Fenerbahçe'nin teklif yaptığı ve imza aşamasına geldiği oyuncu için Adana Demirspor başkanı flaş bir şekilde "Beşiktaş'a hayırlı olsun" açıklaması yapması gündeme bomba gibi düşerken Beşiktaş cephesinden de bu transfere dair ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göndermeli bir paylaşım geldi.

"DOĞRU ADRESTE"

Siyah-Beyazlılar, genç futbolcu için resmi sosyal medya hesabından bir video paylaşımında bulunurken, paylaşımına "Doğru adreste" notunu düştü.

"HERKESE NASİP OLMAZ..."

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Beşiktaş, videonun ardından Tayyip Talha''nın, "Herkese nasip olmaz Beşiktaşlılık" sözlerinin yer aldığı bir yazının önünde fotoğrafını paylaştı ve paylaşımda da aynı sözlere yer verdi.

"İKİ KULÜBEDE TEŞEKKÜRLER"

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Beşiktaş'a imza atmasının ardından kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulunan Tayyip Talha Sanuç transferinden duyduğu mutluluğu anlatan "Adım Beşiktaş'la ilk anıldığında çok heyecanlanmış ve mutlu olmuştum. Bu süreç mutlu sonla tamamlandığı için iki kulübe de teşekkür ediyorum. Beşiktaş'a oynamaya ve şampiyonluklar yaşamaya geldim. Kaliteli bir kadroya dahil olduğumu biliyorum. Beşiktaş taraftarı önünde oynamanın verdiği sorumluluğun farkındayım. Beklentileri karşılayabileceğime inanıyorum. Kendime güveniyorum. Umarım Beşiktaş taraftarını mutlu edebilirim." ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ...

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Kaliteli oyunculardan kurulu bir kadroya sahip olduklarına vurgu yapan 22 yaşındaki futbolcu, "Sahaya hırsımızı yansıttığımız zaman, rahat bir şekilde ligi şampiyon tamamlayabileceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

"17 YAŞINDA ANLAMIŞTIM"

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Vodafone Park'ta siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkmak için sabırsızlandığını dile getiren Tayyip Talha Sanuç, "17 yaşında Beşiktaş deplasmanına gelmiştim. O gün, Türkiye'nin en büyük taraftar topluluğuna Beşiktaş'ın sahip olduğunu anlamıştım. Bu taraftarın önünde oynayabilmek çok özel bir duygu. Bu duyguyu tadacağım için çok mutluyum." şeklinde görüş belirtti.

TAYYİP TALHA SANUÇ FOTOĞRAFLARI

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