Beşiktaş ve Fenerbahçe istedi, Galatasaray aldı! Alberth Elis adım adım yaklaşıyor...

Mertens ve Torreira'yı kadrosuna kataran taraftarını mutlu eden Galatasaray'da transferde firene basılmıyor. Forvet pozisyonu için birçok oyuncuyla görüşen sarı-kırmızılı yetkililer yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak üzere...

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE İSTEDİ, GALATASARAY ALDI

Honduras basınında yer alan habere göre, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin bir dönem peşinden koştuğu Alberth Elis ile Galatasaray'ın her konuda anlaştığını duyurdu. Geçtiğimiz sezon Boavista'dan Bordeaux'ya transfer olan yıldız oyuncu, takımıyla çıktığı 22 maçta 9 gol atma başarısı göstermişti. Alberth Elis, bu yaz Bordeaux'ya yaklaşık 6 milyon Euro'ya imza attı.

Honduras Milli Takım oyuncusu Elis, 53 kez milli formayı giydi. Golcü futbolcu milli takım formasıyla 12 gol kaydetti.

ALBERTH ELIS KİMDİR?

Alberth Elis, 12 Şubat 1996 tarihinde doğmuştur. Golcü oyuncu, Honduras'ın San Pedro Sula kentinde dünyaya gelmiştir. 26 yaşındaki futbolcu kariyerine Real CD España, EF Esafi ve Inmude alt yapılarında forma giyerek başlamıştır.