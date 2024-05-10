SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Uefa Avrupa Ligi
  4. Beşiktaş ve Trabzonspor'a birbirinden dişli takımlar! UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Beşiktaş ve Trabzonspor'a birbirinden dişli takımlar! UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
10.05.2024 18:09
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşacak Beşiktaş ve Trabzonspor'un kupayı müzesine götürmesi halinde UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu. İşte detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan yarı final mücadeleleri sonrası finalin adı belli oldu. Yarı final karşılaşmasında Ankaragücü'nü eleyen Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü rahat geçen Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek.

23 Mayıs'ta oynanacak olan finalde kupayı kazanan ekip, UEFA Avrupa Ligi'ne Play-Off Turu'ndan katılmaya hak kazanacak. UEFA Avrupa Ligi'ne Play-Off Turu'nun ilk maçı 22 Ağustos'ta, rövanşı ise 29 Ağustos'ta oynanacak.

Öte yandan Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli olurken, birbirinden dişli ekipler kurada yer alacak.

Canlı Skor

AJAX (HOLLANDA)

AJAX (HOLLANDA)

BRAGA (PORTEKİZ)

BRAGA (PORTEKİZ)

LASK LİNZ (AVUSTURYA)

LASK LİNZ (AVUSTURYA)

MOLDE (NORVEÇ)

MOLDE (NORVEÇ)

VIKTORIA PLZEN (ÇEKYA)

VIKTORIA PLZEN (ÇEKYA)
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor son dakika beşiktaş türkiye kupası Ziraat Türkiye Kupası ziraat türkiye kupası finali beşiktaş, ziraat türkiye kupası final türkiye kupası final
En Çok Okunan Haberler
Bir okulda daha dehşet görüntüleri!

Bir okulda daha dehşet görüntüleri!

6 bankadan faizsiz kredi kampanyası! Liste belli oldu

6 bankadan faizsiz kredi kampanyası! Liste belli oldu

G.Saray yıkan haber! 130 milyon TL kaçtı...

G.Saray yıkan haber! 130 milyon TL kaçtı...

Wanda Nara'dan +18 platformu ile anlaşma!

Wanda Nara'dan +18 platformu ile anlaşma!

Herkes merakla bekliyordu! Ali Koç'un kararı belli oldu

Herkes merakla bekliyordu! Ali Koç'un kararı belli oldu

İlk kez bu kadar net konuştu! Hasan Arat'tan teknik direktör açıklaması

İlk kez bu kadar net konuştu! Hasan Arat'tan teknik direktör açıklaması

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Az çaba ile çok havalı görünün! Çok satan Levi's ürünleri burada

Az çaba ile çok havalı görünün! Çok satan Levi's ürünleri burada

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.