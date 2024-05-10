Beşiktaş ve Trabzonspor'a birbirinden dişli takımlar! UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan yarı final mücadeleleri sonrası finalin adı belli oldu. Yarı final karşılaşmasında Ankaragücü'nü eleyen Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü rahat geçen Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek.
23 Mayıs'ta oynanacak olan finalde kupayı kazanan ekip, UEFA Avrupa Ligi'ne Play-Off Turu'ndan katılmaya hak kazanacak. UEFA Avrupa Ligi'ne Play-Off Turu'nun ilk maçı 22 Ağustos'ta, rövanşı ise 29 Ağustos'ta oynanacak.
Öte yandan Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli olurken, birbirinden dişli ekipler kurada yer alacak.